تأكيدًا لإنفراد الموجز .. عودة محمد رمضان لـ دراما رمضان 2025

أثار الفنان محمد رمضان الجدل مجددًا بنشره صورة على حسابه الشخصي على إنستجرام، يظهر فيها وهو يوقّع على عقد جديد، وقد علّق على الصورة قائلاً "رمضان يجمعنا"، مما جعل البعض يفسّر ذلك بأنه تعاقد على مسلسل جديد سيتم عرضه في رمضان 2025.

إعلان جديد من محمد رمضان

ما أثار الدهشة هو أن محمد رمضان كان قد أعلن سابقًا أنه سيغيب عن موسم رمضان 2025، وقد تساءل العديد من المتابعين عن سبب هذا التغيير المفاجئ في خططه.

محمد رمضان

محمد تمساح يؤكد عودة محمد رمضان لـ رمضان 2025

وسبق وأكد الناقد الفني محمد تمساح رئيس قسم الفن بجريدة الموجز، أثناء تواجده في برنامج مساء الفن علي قناة نايل لايف، أن محمد رمضان أعلن غيابه عن دراما هذا العام في هذا الوقت لانه لم ينجح في وجود عمل فني قوي يحقق نجاح مثل جعفر العمدة والذي شارك به في رمضان 2023 وأنه في حالة وجود مخرج قوي وشركة انتاج قوية تقدمه بشكل مختلف سيتراجع عن فكرة غيابه في العام القادم.

آيات أباظة ومحمد تمساح

السبب وراء غياب محمد رمضان عن موسم رمضان 2025

كشف محمد رمضان عن سبب غيابه المرتقب قائلاً: "عايز أتفرغ شوية للسينما والدراما بتاخد مني وقت طويل وبتاخد مجهود كبير، وكنت محتاج السنتين دول اشتغل على الفيلم الصعب اللي بصوره، والفيلم اللي بعده كمان أصعب منه"، وأضاف أن الدراما تتطلب مجهودًا كبيرًا ويمكن أن تؤثر على بريق النجم إذا زادت عن حدها، مشبّهًا إياها بالدهون في الجسم التي إن زادت عن حدها تصبح ضارة.

آخر أعمال محمد رمضان



جدير بالذكر أن محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2024، وكان آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان 2023، هذا المسلسل كان من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وتم إنتاجه بواسطة شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

نجوم مسلسل "جعفر العمدة"

شارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، نخبة من الفنانين مثل زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، والعديد من النجوم الآخرين.

بهذا التعاقد الجديد، يعود محمد رمضان ليضع بصمته في موسم رمضان القادم، وسط توقعات كبيرة من جمهوره الذي يتوق لرؤية ما سيقدمه النجم في عمله الجديد. هل سيظل قرار غيابه قائمًا أم أن هناك مفاجآت جديدة في الأفق؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل.

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