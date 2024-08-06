أحمد عز صعيدي في فيلم فرقة الموت

يستعد عشاق السينما لاستقبال فيلم "فرقة الموت"، وهو إنتاج سينمائي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين البارزين في مصر، يشارك في بطولة هذا الفيلم كل من أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وعصام عمر، ورشدي الشامي، وعلي صبحي، وجيهان الشماشرجي، ومن المتوقع أن يكون هذا الفيلم واحداً من أبرز الأعمال السينمائية في عام 2024، وتستعرض الموجز معلومات عن العمل المقرر طرحه قريبًا

قصة فيلم "فرقة الموت"

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء. يتناول الفيلم حقبة زمنية تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يلعب أحمد عز دور ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بمهمة القبض على مجموعة من المجرمين. من خلال هذه المهمة، تتوالى الأحداث وتتصاعد الإثارة.

دور أحمد عز

يعتبر هذا الفيلم تجربة جديدة ومميزة لأحمد عز، حيث يقدم لأول مرة في مشواره الفني دور شخصية صعيدية. يُتوقع أن يضيف هذا الدور الجديد بعداً إضافياً إلى مسيرته الفنية، ويبرز قدراته التمثيلية في تجسيد شخصيات متنوعة.

فريق العمل والنجوم المشاركين

يجمع فيلم "فرقة الموت" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية. يشارك في البطولة آسر ياسين، المعروف بأدائه المتميز وأدواره المتنوعة، ومنة شلبي التي تعتبر واحدة من أبرز النجمات في السينما المصرية. كما يضم الفيلم محمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، مما يضيف مزيداً من الثقل إلى فريق العمل.

الإنتاج والإخراج

الفيلم من إنتاج وتأليف صلاح الجهيني، الذي اشتهر بأعماله الناجحة في السينما المصرية، بينما يتولى أحمد علاء مهمة الإخراج. يعِد التعاون بين الجهيني وعلاء بتقديم عمل سينمائي متكامل يتميز بالجودة العالية في الإنتاج والإخراج.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز السينمائية هو فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، الذي حقق نجاحاً كبيراً. شارك في بطولة هذا الفيلم مجموعة من النجوم مثل عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي. كما ظهر في الفيلم ضيوف شرف مثل كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا.

قصة فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال الإخوة وانطلاقهم في طرق مختلفة في الحياة. ولكن يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر في تاريخهم.

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