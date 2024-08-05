تعبيرات فنية تعكس التضامن والصمود.. دعم واسع لـ القضية الفلسطينية من المجتمع الفني (تفاصيل)

في ظل الأحداث المتسارعة والتوترات المستمرة، لا تزال القضية الفلسطينية تحظى بدعم واسع من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المجتمع الفني، ففي الآونة الأخيرة، عبّر عدد من الفنانين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خلال رموز مميزة وأفعال معبرة، هؤلاء الفنانون اختاروا أن يكونوا أصواتاً للحق والعدالة، حيث أظهروا دعمهم الصريح من خلال ظهورهم على المسارح والمناسبات الفنية مرتدين الشال الفلسطيني، وهو رمز التضامن والصمود، هذا الدعم يعكس موقفهم الإنساني والفني، ويؤكد على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة الظلم، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز هؤلاء الفنانين.

كاظم الساهر

ظهر كاظم الساهر مرتديًا وشاحًا يحمل علمي فلسطين وتونس خلال حفله الأخير في مهرجان قرطاج الدولي بتونس، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة ورفع شعار كامل العدد.

ويجز

أطلّ ويجز على جمهوره في مهرجان بنغازي بزي غير مألوف، حيث ارتدى الجلابية الصعيدية والشال الفلسطيني، مما لاقى استحسانًا وتفاعلاً إيجابيًا من الحضور، ومن المعروف عنه في حفلاته دعمه الدائم لفلسطين وشعبها.

أحمد بدير

أعرب أحمد بدير عن دعمه لأهالي غزة بارتدائه الشال الفلسطيني أثناء حضوره افتتاح مهرجان المسرح القومي، مشددًا على تعاطفه مع ما يعانيه الشعب الفلسطيني، حيث قال في تصريحات صحفية له أن ظهروه بالشال الفلسطيني يعتبر طريقة بسيطة للتعبير عن دعمه لهم، قائلاً:"أبسط حاجه ممكن الواحد يعبر بها عن انتماءه للقضية الفلسطينية واحساسه بأهل غزة واللى بيحصلهم و الشعب الفلسطينى و إن شاء الله تنزاح عنهم الغمه و فلسطين ترجع تاني لشعبها".

حمزة نمرة

أعرب حمزة نمرة عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بارتدائه الشال الفلسطيني خلال حفله الكبير الذي أحياه في مهرجان قرطاج الدولي بتونس، يوم 27 يوليو الماضي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

إيمان العاصي

شاركت إيمان العاصي جمهورها، يوم 30 يونيو الماضي، بصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها وهي مرتدية الشال الفلسطيني خلال احتفالها بتخرج شقيقها، الذي ارتدى الشال هو الآخر أثناء تكريمه، مما أثار إعجاب الجمهور.

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