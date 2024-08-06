الحاصلة على المركز الأول مكرر أدبي لـ"الموجز": حلمي أدخل كلية سياسة واقتصاد

حصلت الطالبة ندى أحمد حسن على المركز الأول مكرر في الشعبة الأدبية بمجموع 394.5 درجة في نتائج الثانوية العامة لعام 2024.

وفي تصريح خاص لموقع "الموجز"، عبرت ندى عن توقعها بأن تكون ضمن الأوائل لكنها لم تتوقع الحصول على المركز الأول.

الطالبة الحاصلة على المركز الأول مكرر أدبي

كما أشارت الحاصلة على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة 2024، إلى أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لها طوال العام الدراسي، حيث قام والديها بتوفير كل سبل الدعم والمساندة لتتمكن من التركيز الكامل على المذاكرة. وأضافت أن سر تفوقها يكمن في المذاكرة المستمرة وتوفيق الله.

من جانبها، عبرت والدة ندى عن سعادتها الكبيرة وقالت: "لم أصدق مكالمة مكتب الوزير في البداية، وظللت أتأكد مرارًا من الاسم". وأضافت أن والدتها كانت الداعم الأكبر والمحفز الرئيسي لها طوال العام.

وعن طموحاتها المستقبلية، أكدت ندى أنها تحلم بالالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد لتحقيق طموحاتها الأكاديمية والمهنية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم اعتمد مساء أمس نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%.

أوائل الثانوية العامة لعام 2024

اوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم:

ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجي - 404.5 درجة - المنوفية

رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف - 403.5 درجة - القليوبية

إياد يحيي حسن الشربيني - 403 درجة - دمياط

جنة أرق عبد الوهاب متولي - 403 درجة - الدقهلية

زياد مصطفى حسن رضوان - 402.5 درجة - الغربية

مريم إيهاب يوسف حسن - 402.5 درجة - قنا

حسن محمد حسن إبراهيم - 402 درجة - الشرقية

رهف محمد توفيق محمد أحمد - 402 درجة - الغربية

سلمى محمد فرغلي عبد المعطي - 402 درجة - أسيوط

فلوباتير سعيد يعقوب شنودة - 402 درجة - البحيرة

اوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة:

محمد هاني سعيد محمد محمود - 405 درجة - الإسماعيلية

محمد أحمد محمد أحمد الحسيني داوود - 405 درجة - البحيرة

محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم - 405 درجة - القليوبية

نورهان نبيل عبد العظيم صالح - 405 درجة - القاهرة

أحمد فتحي عبد القوي عبد ربه - 404.5 درجة - قنا

أحمد تامر صلاح الدين - 403.5 درجة - القليوبية

مايكل رضا عياد ملاك جرجس - 403.5 درجة - القاهرة

محمد أحمد أبو الفتوح قرني - 403.5 درجة - الإسكندرية

يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود - 403.5 درجة - كفر الشيخ

علي أحمد حسن محمد عبد الحافظ - 403 درجة - الإسماعيلية

عمر محمد أحمد محمد هلال - 403 درجة - المنوفية



أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة أدبي

ملك علي السيد بيومي إبراهيم - 394.5 درجة - الجيزة

ندى أحمد حسن مرسي أحمد سرحان - 394.5 درجة - الإسكندرية

حبيبة محمود إبراهيم محمد أبو النور - 393 درجة - القاهرة

إياد عادل زكي حسين مؤمن مؤمن - 392.5 درجة - الإسكندرية

تغريد أحمد علي أحمد كركر - 392 درجة - دمياط

بشرى صلاح الدين شاكر عبد الحافظ - 391.5 درجة - أسيوط

ريم عمار إبراهيم محمد شاكر ضيف - 391.5 درجة - المنوفية

منة الله غريب نوبي عرابي - 391.5 درجة - السويس

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