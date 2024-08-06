قبل إعلانها بشكل رسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ينطلق خلال الساعات القليلة القادمة إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 في مصر بشكل رسمي، يزداد البحث على محرك جوجل من قِبل الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس، ويمكن لطلاب الثانوية العامة لعام 2024 الحصول على نتيجتهم من خلال موقع "الموجز" باتباع خطوات بسيطة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي.

نتيجة الثانوية العامة 2024

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

- زيارة بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

- قم باختيار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط عليها.

- عليك إدخال رقم جلوس الطالب.

- في الخطوة التالية قم بالضغط على زر "عرض النتيجة".



مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024:

كما أعلن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، واوائل الثانوية العامة بكافة الشعب، و كشف كافة التفاصيل المتعلقة بها.

درجات المواد في نتيجة الثانوية العامة 2024:

مجموع درجات الطالب الكلي: 410 درجات.

- مادة اللغة العربية: 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

- مادة التاريخ: 60 درجة.

- مادة الجغرافيا: 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق: 60 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع: 60 درجة.

- مادة الكيمياء: 60 درجة.

- مادة الفيزياء: 60 درجة.

- مادة الأحياء: 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا: 60 درجة.

- مادة الهندسة الفرعية: 30 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل: 30 درجة.

- مادة الاستاتيكا: 30 درجة.

- مادة الديناميكا: 30 درجة.

بهذه الخطوات البسيطة والمعلومات الواضحة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان والاستعداد للإطلاع على نتائج الثانوية العامة 2024 بسهولة ويسر.



يذكر أن، مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024، في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، كما أكد خبراء التعليم أن مؤشرات التنسيق لهذا العام لن تختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات في العام الماضي، مما يستوجب على الطلاب الاطلاع على تنسيق العام السابق، وخلال السطور التالي ننشر لكم مؤشرات تنسيق الجامعات المتوقعة لهذا العام.

مؤشرات التنسيق المتوقعة لعام 2024

مؤشر تنسيق كلية الطب البشري للعام الماضي : 91.34%

مؤشر تنسيق كلية طب الأسنان: 90.79%

مؤشر تنسيق كلية العلاج الطبيعي للعام الماضي: 90.12%

مؤشر تنسيق كلية الصيدلة: 89.51%

كما يكون مؤشر تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 86.46%

مؤشر تنسيق كليات الألسن: 84.51%

مؤشر تنسيق كلية الإعلام للعام الماضي: 83.65%

مؤشر تنسيق كلية الآثار: 80.73%.

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