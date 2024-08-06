نتيجة الثانوية العامة 2024 .. ماذا سيعلن وزير االتعليم خلال المؤتمر الصحفي اليوم؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء المؤتمر الصحفي ..

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. ساعات قليلة تفصلنا عن بدء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك بعد قيام الوزير باعتمادها والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة حيث ينتظر الجميع الإعلان عن تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025.

ن ت يجة الثانوية العامة 2024

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي اليوم إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن نسب النجاح ومؤشرات وشرائح المجاميع الخاصة بـ “ نتيجة الثانوية العامة 2024 ” وهو ما يمثل أهم بيانات النتيجة والتي ينتظرها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لمعرفة مصيرهم والكليات التي يمكن لهم الالتحاق بها .

وفي ذات السياق كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 يأتي بعد قيام الوزارة بوضع اللمسات النهائية لجميع اجراءات التصحيح وتدقيق نتيجة الثانوية العامة 2024.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قامت بتطبيق درجات الرأفة قبل الإعلان المرتقب عن نتيجة الثانوية العامة 2024، كما سيتم خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم الصحفي الذي سيعقد اليوم الإعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2024 .

هذا ومن المقرر أن يوجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الشكر والتقدير إلي جميع العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام وذلك تعبيرا عن تقدير الوازة للجهود التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول وذلك من أجل ضمان انتظام سير الامتحانات والذي كلن له أثر كبير بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بإدارة منظومة الامتحانات بشكل عام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وقامت “الموجز” بنشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 من أجل مساعدة طلاب الثانوية العامة 2024 علي معرفة مجموعهم من خلال الدخول الرابط التالي :

جدير بالذكر أن الساعات الأخيرة قد شهدت تسارع في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بيانا تضمن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 ثم الإعلان عن قيام وزير التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 .