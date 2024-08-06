نتيجة تالتة ثانوي.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2024

التفاصيل الكاملة بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2024..

اعتمد وزير التربية والتعليم منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2024 “ نتيجة تالتة ثانوي ” حيث بلغت نسبة نجاح 81.3 ٪ والتي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وذلك قبل ساعات من انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي الذي سوف يشهد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن التفاصيل الكاملة بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2024.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن وزارة التربية والتعليم عملت علي مدار الأيام الماضية في تدقيق نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث سعت الوزارة لمحاولة تفعيل كافة الأليات من أجل مساندة الطلاب وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجان فنية في كافة امتحانات مواد الثانوية العامة والتي شهدت جدل بشأن بعض الأسئلة في إطار رغبتها في إنصاف الطلاب.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الموجز” أن نتيجة الثانوية العامة 2024 تعتبر جيدة إذا ما تمت المقارنة مع نتيجة العام الماضي حيث ارتفعت نسبة النجاح مشيرة إلي أن كل طالب قد حصل علي حقه كاملا.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف باعتماد نتيجة الثانوية 2024 ، حيث بلغت نسبة نجاح 81.3 ٪ وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم؜.

وهذا وقد تقرر أن يتم يشارك وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، مؤتمر صحفي يشهد الإعلان التفاصيل الكاملة الخاصة بـ “ نتيجة الثانوية 2024 ” وهو ما قد سبق وأعلنت عنه وزارة التربية والتعليم

جدير بالذكر أن مكتب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد تسلم أمس الأحد القائمة الكاملة بأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2024 وذلك للمراجعة قبل قيام الوزير باعتماد قائمة بأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لما أكدته المصادر المطلعة

وكانت “الموجز” قد قامت بنشر قائمة بأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2024 والتي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وذلك قبل ساعات من انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي لـ وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمعرفة النتيجة اضغط علي الرابط التالي:

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