تعرف علي موعد بث مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 .. وكواليس إعلان النتيجة

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول.

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. تنطلق غدا الثلاثاء وقائع المؤتمر الصحفي لـ “وزير التربية والتعليم ” من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك في الساعة 12 ظهرًا حيث من المقرر أن يعلن الوزير عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول.

وشهدت الساعات الماضية ارتفعت معدلات البحث عن موعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 من جانبه كشف مصدر مطلع داخل ديوان وزارة التربية والتعليم إنه من المنتظر أن يقوم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ “الموجز” أن يتم إعلان كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح وشرائح المجاميع في المؤتمرالصحفي لوزير التربية والتعليم غدًا الثلاثاء والذي سوف يعقد ظهرًا.

خطوات الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2024

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة "نتائج الامتحانات" أو "نتيجة الثانوية العامة 2024".

سيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الجلوس. يرجى التأكد من إدخال هذه البيانات بدقة لضمان استعلام صحيح عن نتيجتك.

بعد إدخال البيانات، اضغط على أيقونة "استعلام" أو "بحث".

سيتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2024 لك مباشرة على الشاشة.

يُنصح بالانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج في المؤتمر الصحفي المقرر غدًا الثلاثاء، 6 أغسطس، حيث سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بنتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

لحساب مجموع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالدرجات، يجب جمع درجات كل مادة حسب التوزيع المحدد. سأقوم بحساب مجموع كل شعبة على حدة:

لشعبة علمي علوم:

اللغة العربية: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة الكيمياء: 60 درجة الفيزياء: 60 درجة الأحياء: 60 درجة الجيولوجيا: 60 درجة

مجموع درجات شعبة علمي علوم: 80+50+40+60+60+60+60=41080 + 50 + 40 + 60 + 60 + 60 + 60 = 41080+50+40+60+60+60+60=410 درجة

لشعبة علمي رياضة:

اللغة العربية: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة الكيمياء: 60 درجة الفيزياء: 60 درجة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة التفاضل والتكامل: 30 درجة استاتيكا: 30 درجة

مجموع درجات شعبة علمي رياضة: 80+50+40+60+60+30+30+30=38080 + 50 + 40 + 60 + 60 + 30 + 30 + 30 = 38080+50+40+60+60+30+30+30=380 درجة

لشعبة أدبي:

اللغة العربية: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة الفلسفة والمنطق: 60 درجة الجغرافيا: 60 درجة التاريخ: 60 درجة علم النفس والاجتماع: 60 درجة

مجموع درجات شعبة أدبي: 80+50+40+60+60+60+60=41080 + 50 + 40 + 60 + 60 + 60 + 60 = 41080+50+40+60+60+60+60=410 درجة

بالتالي، يتم توزيع إجمالي درجات الثانوية العامة 410 درجة بين الشعب الثلاثة المختلفة بما يتناسب مع كل تخصص.

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