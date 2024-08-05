بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. ذكريات المشاهير مع المرحلة التعليمية الأخطر

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانويةالعامة وازدحام المشاعر بين فرح الأهالي والطلاب المتميزين، وحزن البعض من أصحاب المستويات المنخفضة، فإن الكثير من المشاهير داخل وخارج مصر يملكون ذكريات مميزة عن فترة الثانوية العامة، حيث يعتبرونها مرحلة هامة في حياتهم.

في مصر، يشارك العديد من المشاهير ذكرياتهم عن فترة الثانوية العامة وقد تكون هذه الذكريات متنوعة ومثيرة. إليك بعض الأمثلة:

ذكريات المشاهير مع الثانوية العامة داخل مصر

1. عادل إمام: كان يُعرف في شبابه بكونه طالباً متميزاً، ورغم اهتمامه بالفن منذ وقت مبكر، إلا أنه أكمل دراسته الثانوية بنجاح. اعتبر أن الثانوية كانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية.

ذكريات المشاهير مع الثانوية العامة

2. أحمد حلمي: ذكر أحمد حلمي في بعض اللقاءات أنه كان طالباً متوسطاً في الثانوية العامة، حيث لم يحالفه الحظ بها ثلاث مرات، فقد رسب كل هذه المرات قبل نجاحه بنسبة 50% فقط، لكنه كان يحب مجال الفن والإبداع، واعتبر أن اجتيازه لهذه المرحلة كان من بين التحديات التي ساعدته في تطوير شخصيته ومهاراته.

3. شريهان: عُرفت شريهان بتفوقها الدراسي والتميز في مجال الفن منذ سن مبكرة. كانت لها تجارب إيجابية في فترة الثانوية العامة، حيث استطاعت التوفيق بين الدراسة والعمل في المجال الفني.

4. محمد هنيدي: تحدث محمد هنيدي عن تجربته في الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه كان يعاني من ضغوط الامتحانات، حيث لم يستطيع حصد نسبة مئوية أعلى من 57.7%، وعلى الرغم من أنه لم يكن راضياً بهذا المستوى لكنه كان مصمماً على النجاح. تجربته في الثانوية كانت محفزاً له للاستمرار في العمل بجد.

5. نجلاء بدر: وصفت الفنانة نجلاء بدر مرحلة الثانوية العامة بكونها "أيام مرعبة"، لذلك لم تكن ملازمة بالقدر الكافي في مذكرة دروسها، وهو ما كان يتوقع أهلها معه أن تحصيلها للمجموع لن يتخطى 50% ولكن خذلتهم وفق تصريحها واستطاعت حصد نسبة مئوية 92%.

تُبرز هذه الذكريات أن فترة الثانوية العامة في مصر هي مرحلة هامة في حياة المشاهير، والتي تتطلب التوازن بين الدراسة والطموحات الشخصية.

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أما مشاهير العالم، فكانت لهم ذكريات جمة، نذكر بعضها في السطور التالية

ذكريات المشاهير خارج مصر مع الثانوية العامة

1. أوبرا وينفري: قبل أن تصبح واحدة من أشهر مقدمات البرامج التلفزيونية، كانت تعاني من صعوبات دراسية في فترة الثانوية العامة، لكنها استمرت في تحقيق النجاح رغم هذه التحديات.

2. ليوناردو دي كابريو: كان لديه شغف بالفن منذ سن مبكرة، ولكنه لم يكن من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة. رغم ذلك، فقد اتجه إلى عالم التمثيل وحقق نجاحاً كبيراً.

3. إلين ديجينيرس: لم تكن تحب المدرسة كثيراً، ولكنها كانت تعتبر الثانوية العامة مرحلة مهمة قبل دخولها إلى مجال الكوميديا والتلفزيون.

تُظهر هذه الذكريات أن فترة الثانوية العامة هي مرحلة تشكيلية للمستقبل، حتى وإن لم يكن الجميع يحققون نجاحاً أكاديمياً متميزاً.