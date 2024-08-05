وفاة الفنان محمود بندق بعد صراع مع المرض عن عمر 47 عاما

أعلن محمد جودة خبر وفاة صديقه الفنان الكوميديان محمود بندق مساء اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض ، وذلك من خلال بوست عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وعلق محمد جودة قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده توفى إلى رحمة الله تعالى القلب الطيب والفنانة الخلوق أخويا وصديقى الفنان محمود بندق.

محمود بندق



ودعا له: اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم إجعل مئواها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

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من هو محمود بندق ؟

يقدم لكم الموجز بعض المعلومات عن محمود بندق ، شارك الفنان محمود بندق في العديد من الأعمال أبرزهم فيلم إكس لارج عام 2011 ، وراجل وست ستات الجزء الثاني عام 2007.

ولد الفنان محمود بندق 12 سبتمبر عام 1971 ، ورحل اليوم عن عالمنا 5 أغسطس 2024 عن عمر يناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض.



فيلم إكس لارج

شارك في فيلم إكس لارج الفنان أحمد حلمي ، دنيا سمير غانم ، أنعام سالوسة ، محمد شاهين ، ناهد السباعي ، إبراهيم نصر ،لؤي عمران ، سعيد طرابيك ، محمد شرف ، ياسمين رئيس ، خالد سرحان ، حمزة العيلي ، والعمل من إخراج شريف عرفة ، وتأليف أيمن بهجت قمر.



قصة فيلم إكس لارج

تناول فيلم "إكس لارج" موضوع السمنه المفرطه ، ويحكي الفيلم قصة "مجدي" رسام الكاريكاتير الذي يعيش وحيداً بعد وفاة والديه ، ويعاني من جسد مليئ بالسمنة الزائدة ، وكيف منعته السمنة من الزواج من الفتاه التي أحبها؟.

وأبرز الفيلم كيف استطاع "مجدى" التغلب على مرض السمنة من خلال هوايته وهى "رسم الكاريكاتير" وكذلك الإصرار والتحدى الذى تولد بداخله بعد وفاة خاله ورغبة في الزواج من حبيبته التي رفضته نتيجة وزنه الزائد.

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