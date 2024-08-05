مطرب الراب محمود عبد الرازق يعلن اعتزاله الغناء بشكل نهائي .. تفاصيل

أعلن مغني الراب محمود عبد الرازق عن قراره بالابتعاد عن مجال الفن بشكل نهائي، وأشار في مقطع فيديو يرصد الموجز تفاصيله،إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لخوفه من "عقاب الله" رغم حبه الكبير للموسيقى والوصول إلى مرحلة متقدمة في مسيرته الفنية، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” :"اخواتي الأعزاء السلام عليكم، أنا طالع أقول بكل بساطة إن أنا الحمد لله قررت الاستغناء بالله عن الغناء والاستماع إلى الموسيقى بشكل نهائي إن شاء الله، قرار صعب جدًا، لكن أنا بصراحة خايف جدًا في كام سؤال وإشارة مش قادر أتجاهلهم، خايف أكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

سبب اعتزال محمود عبد الرازق

وأوضح عبد الرازق أنه يشعر بالقلق من بعض الأسئلة والإشارات التي لا يستطيع تجاهلها، مما يجعله يخشى أن يكون من أولئك الذين يظنون أنهم يحسنون عملًا بينما هم في الحقيقة يضلون. وأكد أن قراره ليس دعاية أو حركة مؤقتة، بل هو ناتج عن تفكير عميق. كما اعتذر لكل من قد يكون غاضبًا أو غير متفهم لقراره، وتمنى للجميع الخير، مُضيفًا :"الموضوع مرعب بصراحة وده مش تسويق ولا حركة من الحركات، والواحد كان على أعتاب خطوات مهمة في مشواره لكن سبحان الله، ده أكيد الخير وربنا بحكمته احتسبه عند الله يبدلني بيه خير، لو حد زعلان مني أو شايف إني غلطان أنا أسف وأشوفكم على خير".



معلومات عن محمود عبد الرازق

محمود عبد الرازق هو رابر مصري معروف، قدم عدة أغنيات شهيرة، من أبرز أعماله أغنية "عصفور" التي طرحها دعماً للقضية الفلسطينية، وأغنية "قصة كل واحد فينا".

وفي سياق آخر، أعلن مطرب المهرجانات علي قدورة، مؤخرًا ثباته على موقفه في قرار الاعتزال، موضحًا أنه نادمًا على كل الأغاني التي قدمها طيلة مشواره الفني، كما قال أنه يرغب في حذف كل أغانيه من جميع منصات الاستماع التي تم نشرها عليها، لكنه لم يقدر على ذلك، وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته عن اعتزاله.



نشر مطرب المهرجانات علي عبد القادر السيد، المشهور بعلي قدورة مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك، أكد من خلاله اعتزاله مجال الغناء بشكل رسمي، وكشف أن سبب اتخاذه هذا القرار هو أنه لا يقدر على تحمل ذنوب من يستمعون لأغانيه، قائلاً:"أنا اعتزلت الغناء عشان مش حمل أشيل ذنب الناس اللي بتسمع الأغاني بتاعتي وبحاول أحذفها من على اليوتيوب بس مش عارف".

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