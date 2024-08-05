الموسيقيين تعلن صرف إعانة شهرية 500 جنيه لمن تجاوز الـ70 عامًا.. تفاصيل

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان مصطفى كامل، عن قرارها بتقديم إعانة شهرية استثنائية بقيمة 500 جنيه لأعضاء النقابة الذين تجاوزوا سن السبعين. جاء هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتقديم الدعم والمساعدة للفنانين الكبار في السن وتقديرًا لما قدموه من إسهامات في مجال الموسيقى.

تفاصيل القرار

أوضح الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستبدأ في تلقي أوراق وطلبات جميع الزملاء الأعضاء العاملين والمتقاعدين الذين بلغوا سن السبعين عامًا للاستفادة من هذه الإعانة الشهرية. وأكد كامل أن هذه الإعانة تأتي بالإضافة إلى المعاش والعلاج والوصفات الطبية، بهدف مساعدة الأعضاء على مواجهة غلاء الأدوية وتوفير حياة كريمة لهم.

تحقيق الإيرادات

في سياق متصل، أعلن مصطفى كامل عن نجاح النقابة في تحقيق إيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال فترة توليه منصب النقيب التي استمرت لعام وسبعة أشهر فقط. وأشار كامل إلى أنه تسلم النقابة بإيرادات قدرها 69 مليون جنيه فقط، مما يعني أن النقابة تحت قيادته حققت زيادة قدرها 158 مليون جنيه خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ النقابة على مستوى تحقيق الإيرادات المالية.

أسباب القرار

يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الفنانين الكبار في السن، حيث يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية وخاصة العلاج والدواء. ومن خلال هذه الإعانة، تسعى النقابة إلى تقديم يد العون لهؤلاء الفنانين وضمان حصولهم على الدعم اللازم.

أهمية المبادرة

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز دور النقابة في رعاية أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المراحل العمرية. كما تعكس التزام النقابة بقيادة مصطفى كامل بتحسين أوضاع الفنانين والعمل على توفير حياة كريمة لهم. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل أعضاء النقابة والجمهور على حد سواء، حيث تعتبر بادرة طيبة تستحق التقدير.

تأثير القرار على المجتمع الفني

يُعتبر قرار نقابة المهن الموسيقية بصرف إعانة شهرية لأعضائها الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا خطوة رائدة في المجتمع الفني المصري. يعكس هذا القرار اهتمام النقابة بتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي لفنانيها، مما يسهم في خلق بيئة فنية مستدامة ومحفزة، كما أن توفير الدعم المالي يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الفنانين الكبار، مما يمكنهم من التركيز على إبداعاتهم واستمرار عطائهم الفني.

ردود الفعل من الأعضاء والمجتمع

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل أعضاء النقابة والمجتمع الفني ككل. العديد من الفنانين عبّروا عن امتنانهم لهذه الخطوة التي تعكس اهتمام النقابة برفاهية أعضائها. وأشاد البعض بالدور القيادي لمصطفى كامل في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا القرار يعزز من تماسك النقابة ويعكس التزامها بتقديم الدعم اللازم لجميع أعضائها.

دور النقابة في دعم الفنانين

لطالما كانت نقابة المهن الموسيقية حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأعضائها في مختلف مراحل حياتهم المهنية. من خلال توفير المعاشات والعلاج والوصفات الطبية، تسعى النقابة إلى تأمين حياة كريمة لفنانيها وتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. ويعتبر صرف الإعانة الشهرية لأعضاء النقابة الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا جزءًا من هذه الجهود المستمرة.

الخطوات المستقبلية للنقابة

مع تحقيق هذا الإنجاز، تتطلع نقابة المهن الموسيقية إلى مواصلة تقديم المزيد من الخدمات والدعم لأعضائها. من المتوقع أن تستمر النقابة في البحث عن طرق جديدة لتعزيز دورها وتحقيق المزيد من الإنجازات. ويعكف مصطفى كامل وفريقه على وضع خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين أوضاع الأعضاء وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

رسالة شكر وتقدير

توجّه نقابة المهن الموسيقية رسالة شكر وتقدير لجميع أعضائها الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات. وتؤكد النقابة على التزامها المستمر بتحقيق المزيد من النجاحات وتقديم الدعم اللازم لجميع فنانيها. كما تدعو النقابة جميع الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة في تحقيق أهدافها والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل للجميع.

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