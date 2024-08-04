مصطفى كامل يعلن عن دعم مالي لأعضاء النقابة فوق سن السبعين ويكشف عن تفاصيل مثيرة

أصدر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، قرارًا بصرف مبلغ قدره 500 جنيه لكل عضو من أعضاء النقابة الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا.

جاء هذا القرار بعد أن أشار مصطفى كامل إلى رغبة أحد الأعضاء في الحصول على دعم مالي من النقابة، على الرغم من كونه في مرحلة الشباب، مما أثار جدلاً حول طبيعة الدعم المقدم.

تقدير من رئيس لجنة العمل

نشر منصور هندي، رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، منشورًا عبر حسابه على إنستجرام، أشاد فيه بقرار نقيب المهن الموسيقية. وعبر منصور هندي عن شكره لنقيب النقابة، معتبرًا أن مصطفى كامل يستحق التقدير ليس فقط كفنان، بل كإنسان.

وكتب هندي في منشوره: "أشكر النقيب العام الفنان مصطفى كامل لصدور قرار بصرف 500 جنيه لمن تجاوز سن الـ 70.. نقيبي وأفتخر".

رد مصطفى كامل على الانتقادات

في منشور مثير للجدل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، رد مصطفى كامل على الانتقادات التي وجهت له.

قال: "أقسم برب السماوات والأرض أنني منذ دخولي النقابة لم ولن أتاجر إلا مع الله، ولم أسعى أبدًا لإرضاء أي شخص حتى أصنع شللايات كما كان يحدث سابقًا".

وأضاف كامل أن أحد الأشخاص اتهمه بالخطأ في معالجة قضايا المعاشات والأرامل والأيتام، موجهًا انتقادات للشخص الذي لم يحاول العمل بجد.

تفاصيل الدعم المقدم لأعضاء النقابة

كشف مصطفى كامل عن أوجه الدعم التي قدمها لأعضاء النقابة، مشيرًا إلى تقديم مساعدة مادية وعلاجية لجميع الزملاء الأعضاء.

وأضاف أنه لم يقصر يومًا في تقديم الدعم لمن يحتاجه من علاج أو مستشفيات أو تحاليل.

وأكد أن اهتمامه الأول هو دعم أصحاب المعاشات والمرضى والأيتام والأرامل، دون البحث عن مكاسب شخصية.

رفض المرتزقة والتمسك بالمعايير المهنية

تابع مصطفى كامل قائلًا: "لا مميزات ولا إعانات للمرتزقة، فالنقابة ليست لدعم هؤلاء بل لمساعدة أبناء المهنة الذين يمرضون أو يصابون بأي مكروه أو بلغوا السن القانوني للمعاش".

وأكد كامل أن النقابة لن تعود إلى ممارسات الماضي المتعلقة بالشِلَل والوساطات، مشددًا على أنه ليس في حاجة إلى هؤلاء الأشخاص الذين لا يساهمون في تطوير النقابة.

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