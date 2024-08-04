حقيقة زيادة المعاشات 2024.. رد صادم من هيئة التأمينات للمستحقين

حقيقة زيادة المعاشات 2024 أصبحت من أهم المواضيع الرائجة على محركات البحث في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار عمليات صرف معاشات شهر أغسطس 2024.

ويتساءل الكثيرون في الفترة الحالية عن حقيقة زيادة المعاشات 2024 وبخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي يستعرض الموجز تفاصيله في السطور القادمة.

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024

وبدأ أكثر من 11.5 مليون شخص في صرف معاش شهر أغسطس 2024 بداية من يوم الخميس الماضي 1 أغسطس 2024.

ويتم صرف معاشات شهر أغسطس 2024 من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"سواء الماكينات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.

حقيقة زيادة المعاشات 2024

حقيقة زيادة المعاشات 2024 تساءل عنها الكثير من أصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة، ممن كانوا ينتظرون الحصول على زيادات جديدة في المستحقات خلال الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر، نفت الهيئة القومية للتأمينات وجود أي زيادة في معاشات شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن أصحاب المعاشات قاموا بصرف الزيادة السنوية وقيمتها 15% بشكل مبكر خلال شهر مارس الماضي 2024 وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الركود الاقتصادي.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

وفي السياق، كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات شهر مارس متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2024

الدخول إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

الضغط على أيقونة صاحب معاش.

الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

الضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ادخال الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

الضغط على أيقونة استعلام.

اظهار البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

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