الآن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.. «بخطوات بسيطة»

مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر، يكثر البحث من قِبل الطلاب واولياء الأمور على جوجل عن كيفية الاستعلام عن النتيجة، خصوصا برقم الجلوس، وتستطيع طلاب الثانوية العامة لعام 2024، الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع "الموجز" وذلك عن طريق اتباع خطوات بسيطة فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



الحصول على نتيجة الثانوية العامة2024

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

-زيارة بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

-اختيار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط عليها.

-إدخال رقم جلوس الطالب.

-الضغط على زر "عرض النتيجة".



مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس الجاري، للإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بها.

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب حساب النسبة المئوية لدرجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2024 باستخدام المعادلة التالية:

«ضرب المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة * 100 ويتم قسمته على المجموع الكلي للمواد 410= النسبة المئوية للطالب في نتيجة الثانوية العامة 2024».

درجات المواد في نتيجة الثانوية العامة 2024

مجموع درجات الطالب: 410 درجات.

مجموع مادة اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الفلسفة والمنطق: 60 درجة.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة.

مجموع مادة الكيمياء: 60 درجة.

مجموع مادة الفيزياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الجيولوجيا: 60 درجة.

مجموع مادة الهندسة الفرعية: 30 درجة.

التفاضل والتكامل: 30 درجة.

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.

بهذه الخطوات البسيطة والمعلومات الواضحة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان والاستعداد للإطلاع على نتائج الثانوية العامة 2024 بسهولة ويسر.

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