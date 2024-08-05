اعرف نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.. «الناجح يرفع ايده»

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 قريبًا، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الرسمي للحصول على النتائج برقم الجلوس، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2024

كما تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 سيعقد غدًا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، برئاسة محمد عبد اللطيف، في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، كما سيتم في هذا المؤتمر، الإعلان عن نسب النجاح في المواد المختلفة لكل من الشعبتين الأدبية والعلمية، وكذلك قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024.

تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العام 2024

ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر الصحفي النقاط التالية:

- الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

- نسب النجاح العامة ونسب النجاح في الشعبة الأدبية والشعبة العلمية.

- أسماء أوائل الثانوية العامة.

- عدد الطلاب المتقدمين والناجحين والراسبين.

- تفاصيل حول امتحانات الدور الثاني وموعدها.

- مواعيد فتح باب التظلمات على النتائج والرسوم المتعلقة بها.

بهذا الإعلان، يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج مجهوداتهم طوال العام الدراسي، آملين في تحقيق نتائج متميزة تؤهلهم للمرحلة التعليمية المقبلة.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024:

-التصحيح: تم تصحيح أوراق الإجابات بدقة.

-رصد الدرجات: تمت عملية رصد الدرجات لكل طالب.

-المراجعة: خضعت النتائج لمراجعة دقيقة لضمان دقتها.

-تجميع النتيجة: تم تجميع النتائج النهائية.

-عرض النتائج على الوزير: عُرضت النتيجة على وزير التعليم للاعتماد.

اعتماد النتيجة: تم اعتماد النتيجة رسميًا.

إعلان أسماء الأوائل.

إعلان النتائج للطلاب.