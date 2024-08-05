موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 عام.. ورابط النتيجة

اوائل الثانوية العامة 2024 عام

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 عام في مؤتمر صحفي سيُعقد يوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، ويُعتبر إعلان الأوائل من أبرز الفعاليات التعليمية التي تبرز تفوق الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

سيتم الكشف عن قائمة اوائل الثانوية العامة 2024 عام خلال المؤتمر الصحفي الذي سيرأسه وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وبعد المؤتمر، ستكون أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 متاحة على الموقع الرسمي للوزارة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة.

أسماء اوائل الثانوية العامة 2024 عام

عادةً ما يُعلن عن عدد محدود من أسماء اوائل الثانوية العامة 2024 عام يشملون الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية، في السنوات السابقة، كان يتم تكريم أول ثلاثة أو أربعة طلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أوائل كل شعبة «علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي» في بعض الأحيان.

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

سيتم نشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد المؤتمر، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها ومعرفة نتائجهم، ويُنتظر أن يُبرز الإعلان قصص نجاح هؤلاء الطلاب ويشجع الآخرين على تحقيق التفوق الأكاديمي.

اوائل الثانوية العامة 2024 عام

العشرة الأوائل الثانوية العامة 2024

عادةً، تشمل قائمة العشرة الأوائل الثانوية العامة 2024 الطلاب المتفوقين من جميع الشعب الدراسية “علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي”، ويُبرز الإعلان إنجازاتهم الأكاديمية ويُشجعهم على مواصلة التفوق.

ومن المقرر أتاحه أسماء العشرة الأوائل الثانوية العامة 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها.

اوائل الثانوية العامة 2024 عام

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024

مادة اللغة العربية: 96.62%

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

مادة الفيزياء: 94.21%

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

مادة التاريخ: 96.43%

مادة الكيمياء: أكثر من 92%

مادة الجغرافيا: أكثر من 92%

مادة الأحياء: 91%

مادة علم النفس والاجتماع: أكثر من 92%.

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