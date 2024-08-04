ما السر وراء تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة؟.. التعليم تجيب

نفت مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات التي انتشرت في بعض المجموعات التعليمية بشأن تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بسبب أخطاء في بيانات الطلاب والنتائج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة 2024

كما أكدت المصادر أنه لا صحة لهذه الادعاءات، موضحة أن نتائج الثانوية العامة 2024 ، لم تتأخر كثيرًا كما يظن البعض، مضيفاً أن الوزارة كانت حريصة على تدقيق النتائج ومراجعتها بدقة قبل الإعلان عنها، نظرًا لأن عدد الطلاب تجاوز الـ700 ألف طالب هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

كما أكدت المصادر أن مسؤولي الثانوية العامة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد ضاهر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، كانوا مهتمين بمصلحة الطلاب وضمان ظهور النتائج بدون مشكلات. وأوضحت أن العاملين في الكنترول لم يندفعوا في إنهاء إجراءات إعداد النتيجة بقدر ما كانوا حريصين على خلوها من الأخطاء.

كما أشارت المصادر إلى أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والتدقيق ومراجعة جميع البيانات وتطبيق درجات الرأفة. وأكدت المصادر أن النتيجة في مراحلها النهائية وتجهيزها للاعتماد من وزير التعليم، وقد يتم الإعلان عنها مساء غد الاثنين.

وأفادت مصادر أخرى في الوزارة أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024 تشير إلى ارتفاعها عن العام الماضي، حيث من المتوقع أن تكون المجاميع مرضية لأولياء الأمور والطلاب، متجاوزة نسبة 80%.

جدير بالذكر أن، نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة لعام 2024 ، بلغت في اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، وفي مادة التاريخ 96%، كما حققت اللغة العربية نسبة نجاح 96.64%، فيما وصلت نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية إلى 97.88%. وفي مادة الفيزياء، بلغت نسبة النجاح 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

-التصحيح: تصحيح أوراق الامتحانات بدقة.

-رصد الدرجات: تسجيل الدرجات بدقة.

-المراجعة: مراجعة الدرجات لضمان صحتها.

-تجميع النتيجة: تجميع الدرجات النهائية لكل طالب.

-عرض النتيجة: تقديم النتيجة لوزير التعليم.

-الاعتماد: اعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم.

-إعلان الأوائل: إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

-الإعلان الرسمي: إعلان النتيجة بشكل رسمي للطلاب.

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