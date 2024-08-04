بدائل الثانوية العامة 2024.. تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الشركة القابضة للكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، للالتحاق بالفصول المشتركة التي تنظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشركات التابعة لها، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

المراكز والمدارس المعتمدة:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة.

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء - مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية.

- كما اتاحت ايضا مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية.

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية.

شروط الالتحاق بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر

- يشترك على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر الحصول على الشهادة الإعدادية (عامة/أزهرية) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) للعام 2023/2024.

-كما يشترط على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

-كما يشترط على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

-كما يشترط ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة، وذلك في يوم 1 أكتوبر 2024.



طريقة التقديم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر

يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر WWW.eehc.gov.eg من 11 أغسطس 2024 حتى 15 أغسطس 2024.

يجب على الطالب المتقدم إرفاق نسخة بصيغة PDF من المستندات التالية:

كما يجب إحضار صورة شهادة الإعدادية.

كما يشترط احضار صورة شهادة الميلاد، بالإضافة لإحضار صورة من بطاقة ولي الأمر

ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للمجموع الذي تحدده إدارة التعليم الفني بكل محافظة.



اختبارات القبول بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر

-يعقد اختبار قدرات ومقابلة شخصية وفحص طبي للطلبة المؤهلين.

-كما يتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية المختصة، -بعد ذلك سوف يتم التواصل مع الطلبة المقبولين بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر لاستكمال إجراءات القبول.

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