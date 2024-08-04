بدائل الثانوية العامة 2024.. تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الشركة القابضة للكهرباء
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، للالتحاق بالفصول المشتركة التي تنظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشركات التابعة لها، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
المراكز والمدارس المعتمدة:
- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة.
- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء - مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية.
- كما اتاحت ايضا مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية.
- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية.
شروط الالتحاق بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر
- يشترك على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر الحصول على الشهادة الإعدادية (عامة/أزهرية) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) للعام 2023/2024.
-كما يشترط على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
-كما يشترط على الطالب المتقدم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
-كما يشترط ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة، وذلك في يوم 1 أكتوبر 2024.
طريقة التقديم بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر
- يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر WWW.eehc.gov.eg من 11 أغسطس 2024 حتى 15 أغسطس 2024.
- يجب على الطالب المتقدم إرفاق نسخة بصيغة PDF من المستندات التالية:
- كما يجب إحضار صورة شهادة الإعدادية.
- كما يشترط احضار صورة شهادة الميلاد، بالإضافة لإحضار صورة من بطاقة ولي الأمر
- ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للمجموع الذي تحدده إدارة التعليم الفني بكل محافظة.
اختبارات القبول بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر
-يعقد اختبار قدرات ومقابلة شخصية وفحص طبي للطلبة المؤهلين.
-كما يتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية المختصة، -بعد ذلك سوف يتم التواصل مع الطلبة المقبولين بمدارس الشركة القابضة لكهرباء مصر لاستكمال إجراءات القبول.
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