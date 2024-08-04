تفاصيل قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء

قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023/ 2024.

ومن المقرر التحاق طلاب الشهادة الإعدادية العامة بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام 2024/ 2025 عقب قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء بكل مركز تابع لشركات التوزيع.

قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء

وعبر السطور التالية، الموجز تستعرض تفاصيل المنشور الذي من خلاله سيتم قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء بالأماكن المتاحة في شركات التوزيع وهي كالتالي:

قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء داخل شمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمركز تدريب المحطات - مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة. قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء داخل جنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمركز تدريب الشبكات – مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية. قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مركز تدريب التابع للشركة – مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية. قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء معهد تدريب المقطم التابع للشركة- مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية.

كما نقدم لكم شروط الالتحاق بعد قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بـ شركات الكهرباء:

شروط التحاق الطلاب بالتدريب داخل شركات الكهرباء

ولكي يتم قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء يجب توافر الآتي:

أن يكون الطالب حاصلًا على الإعدادية عامة / أزهرية - إنجليزي من محافظات القاهرة الكبرى القاهرة – الجيزة – القليوبية (2023/ 2024) للذكور فقط ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2024 عن 18 سنة يتم التقديم إلكترونيًا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد التقديم خلال الفترة من 2024/8/11 إلى 2024/8/15. لن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة PDF.

ومن المستندات المطلوبة للتقديم بالتدريب بشركات الكهرباء بعد قبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء الآتي:

المستندات المطلوبة للتقديم بالتدريب بشركات الكهرباء

صورة شهادة الإعدادية.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة ولى الأمر.

الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بكل محافظة.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد قرار المستندات المطلوبة للتقديم بقبول تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بشركات الكهرباء إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول، وإرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ومن المرتقب التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

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