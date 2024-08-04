أخر مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2024 .. ننشر نسب النجاح وكواليس مؤتمر إعلان النتيجة

حددت الوزارة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ، بعد تأكيدها من قبل وزير التربية والتعليم حيث حددت الوزارة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 الثلاثاء المقبل 6 أغسطس ، حيث سوف يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/2024 ومن المقرر أن يتم نشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 علي موقع “الموجز”.

أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي

من المتوقع أن يتم الإعلان في ذلك المؤتمر الصحفي أيضًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت رسميًا عن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي في 9 مواد وهي كالتلي:

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 :

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة اللغة العربية: 96.62%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة الفيزياء: 94.21%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في امتحان مادة التاريخ: 96.43%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة الكيمياء: أكثر من 92%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة الجغرافيا: أكثر من 92%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة الأحياء: 91%

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024 .. في مادة علم النفس والاجتماع: أكثر من 92%

من المتوقع أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2024، بما في ذلك الشعبتين العلمي والأدبي، وكذلك طلاب المدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم، ضمن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2024 :

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي للوزارة. اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2023-2024". إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر "عرض النتيجة".

بعد ذلك، ستظهر النتيجة الكاملة للطالب، بما في ذلك درجاته في كل مادة ونسبة النجاح. يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن نتائجهم من خلال مركز معلومات الوزارة، حيث يتوفر تفاصيل شاملة تتعلق بالامتحانات والنجاح.

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