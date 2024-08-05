وصرف المتأخرات من شهر يوليو، لتلبية احتياجات أسرهم والالتزامات الشهرية

نشرة الموجز التعليمية .. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين .. تصريح عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024 يربك حسابات الجميع

رسميا .. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين في الجهاز في الدولة وخاصة المعلمون ، ونتشر “الموجز” جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 مع جدول الحد الأدنى للأجور، وصرف المتأخرات من شهر يوليو، لتلبية احتياجات أسرهم والالتزامات الشهرية.

جدول الحد الأدنى للأجور هو كما يلي:

مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة السادسة: 6000 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الثانية: 8000 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 كما يلي:

صرف المتأخرات من شهر يوليو سيكون في أيام 8، 11، و12 أغسطس 2024.

بداية صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 ستكون اعتبارًا من يوم الخميس 22 أغسطس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين:

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين يو 23 أغسطس 2024 للمعلمن وموظفي:

التعليم العالي

العالي التربية والتعليم

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الاستثمار

التعاون الدولي

الزراعة

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

وزارة المالية قررت تقديم موعد صرف جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 لتخفيف الضغط عن المواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت المناسب.

ز تمثل زيادة مرتبات المعلمين قضية مهمة ومحورية تهم العديد من المواطنين والمعلمين أنفسهم. تعتمد زيادات المرتبات عادة على قرارات من الحكومة المصرية بناءً على دراسات وتقييمات للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة. من المهم الإشارة إلى أن تغييرات الرواتب ليست ظاهرة ثابتة، وتتم بشكل دوري على أساس الاحتياجات المالية والاقتصادية للبلاد .

تصريح عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024 يربك حسابات الجميع



نتيجة الثانوية العامة 2024 .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحات هامة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024 ، رداً على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة 2024

من جانبه أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ملتزمة بالإعلان السريع عن أي تطورات فيما يتعلق

نتيجة الثانوية العامة 2024

لهذا العام. تم الإعلان عن نسب النجاح في مواد الأحياء، وعلم النفس والاجتماع، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 91% في الأحياء وأكثر من 92% في علم النفس والاجتماع.

وتابع شادي زلطة أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 أو اعتمادها بعد من قبل وزارة التربية والتعليم نافيا الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواعيد إعلاننتيجة الثانوية العامة 2024 ، مؤكدا أن عمليات التصحيح والتقييم لا تزال جارية بدقة.

وكانت عدد من الصفحات التعليمية والمواقع قد أدعت أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 يوم السبت المقبل من قبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

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