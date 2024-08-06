أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي بالدرجات

وجاءت تفاصيل القائمة التي نشرتها “الموجز” كالتالي ..

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تضمن، قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وجاءت تفاصيل القائمة التي نشرتها “الموجز” كالتالي :

اوائل الثانوية العامة 2024 في الشعبة الأدبية:

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. ملك علي السيد - الجيزة (المركز الأول مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. ندى أحمد حسن مرسي - الإسكندرية (المركز الأول مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. حبيبة محمود إبراهيم (المركز الثالث)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. إياد عادل زكي حسين - الإسكندرية (المركز الرابع)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. تغريد أحمد علي - دمياط (المركز الخامس)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. بشرى صلاح الدين شاكر - أسيوط (المركز السادس مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. ريم عمار إبراهيم محمد شاكر - المنوفية (المركز السادس مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. منة الله غريب نوبي عرابي - السويس (المركز السادس مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. نوران محمد عادل محمد - شرق مدينة نصر (المركز السادس مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. رغدة سمير إبارهيم محمد إسماعيل - شرق مدينة نصر (المركز العاشر مكرر)

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي .. عمار طاهر محمد عبدالخالق - القرشية (المركز العاشر مكرر)



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024 ،وبلغت النسبة العامة للنجاح ٨١.٣ ٪؜.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمساعدة الطالب علي معرفة مجموعه.. عبر الرابط التالي اضغط علي الرابط التالي:

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت تسارع في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تضمن أسماء أوائل الثانوية العامة لتفاجئ الجميع بإعلان وزير التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ليسدل الستار أصعب دفعات الثانوية العامة 2024.

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