اعرف مجموعك.. نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر

أصعب دفعات الثانوية العامة في مصر علي الإطلاق

شهدت الساعات الأخيرة تسارع في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة لتفاجئ الجميع بإعلان وزير التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ليسدل الستار عن واحدة من أصعب دفعات الثانوية العامة في مصر علي الإطلاق.

نتيجة الثانوية العامة 2024

فما بين شكوي انقطاع الكهرباء وصعوبة بعض أسئلة الامتحانات لتحمل نتيجة الثانوية العامة 2024 مفاجأة كبري حيث ارتفعت نسب النجاح عن العام الماضي مع الحديث عن انخفاض كبير في المجاميع وهو ما يؤشر إلي انخفاض تنسيق الجامعات هذا العام في حال صحة تلك الفرضية وهو ما يزال غير مؤكد حتي الساعة .

هل لعبة درجات الرأفة دورا في تغيير نتيجة الثانوية العامة 2024

وعلي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اشتد الجدل بشأن استخدام وزارة التربية والتعليم لدرجات الرأفة دورا في تغيير نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث أنه وفقا لما يقوله البعض سعت الوزارة لرفع نسبة النجاح للتغطية علي صعبة امتحانات الثانوية العامة 2024 وهو ما قد يكون صحيح نسبيا ولكن لاينكر أحد أن هناك الكثيرون من الطلاب الذين استفادوا من تلك الدرجات.

أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2024

وكانت “الموجز” قد قامت بنشر قائمة بأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2024 والتي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وذلك قبل ساعات من انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي لـ وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024 “ نتيجة تالتة ثانوي ” حيث وصلت نسبة نجاح في نتيجة الثانوية العامة إلي 2024 81.3 ٪ وذلك قبل ساعات من انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي الذي سوف يشهد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن التفاصيل الكاملة بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2024.

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمساعدة الطالب علي معرفة مجموعه.. عبر الرابط التالي اضغط علي الرابط التالي:

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