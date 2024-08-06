السادس على الثانوية العامة 2024 علمي رياضة: "مكنتش بضغط على نفسي وتوقعت تفوقي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني أوائل الثانوية العامة للشعبة علمي رياضة، والتي كان من ضمنهم الطالب محمد احمد أبوالفتوح قرنى شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

وكشف الطالب محمد احمد أبوالفتوح تفاصيل حصوله على المركز السادس في أوائل الثانوية العامة للشعبة علمي رياضة لـ الموجز قائلًا: هو توفيق من ربنا أولًا، وأنا تعبت ومكنتش بضغط على نفسي في الفترة الأولى وبعد لك تبدأ أكثر في المذاكرة.

وأضاف أبو الفتوح: كنت بتفرج على الماتش وجالي اتصال إني طلعت من أوائل الثانوية العامة، وكنت مبسوط طبعا، ولكني كنت متوقع حصولي على مركز من أوائل الجمهورية.

وتابع: احتفلت أسرتي بخبر حصولي على المركز السادس، وكنت بذاكر ساعة أو اثنين في الشهور الأولى بالثانوية العامة، ومكنتش بضغط على نفسي في بادئ الأمر.

وعبرت أسرة محمد عن سعدتها بظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، وحصول تجلهم على المركز السادس في قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية الرياضية.

https://fb.watch/tNP4z4CCql/

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2024

ينشر لكم الموجز على النحو التالي، أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2024:



1- المركز الاول الطالب محمد هاني سعيد محمد محمود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405.5 درجة.

2- المركز الثاني المكرر الطالب محمد احمد محمد احمد الحسينى داود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.

3- المركز الثاني مكرر الطالب محمد شريف محمد االمير هريدى قاسم شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.

4- المركز الثاني مكرر الطالبة نورهان نبيل عبد العظيم صالح شعبة علمي رياضة، حاصلة علي 405 درجة.

5- المركز الخامس الطالب احمد فتحى عبد القوى عبد ربه شعبة علمي رياضة، حاصل علي 404.5 درجة.

6- المركز السادس مكرر الطالب احمد تامر صالح الدين يوسف شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

7- المركز السادس مكرر الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

8- المركز السادس مكرر الطالب محمد احمد ابوالفتوح قرنى شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

9- المركز السادس مكرر الطالب يوسف ابوغنام محمد ابوزيد عبود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

10- المركز العاشر الطالب على احمد حسن محمد عبدالحافظ شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.

11- المركز العاشر مكرر الطالب عمر محمد احمد محمد هلال شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.

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