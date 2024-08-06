رسميا .. التعليم تعلن عن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في 26 محافظة

التى تلقتها الإدارة العامة للشئون القانونية ..

مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 .. كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تقرير يرصد عدد القضايا والشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يتعلق بما تم خلال امتحانات الثانوية العامة. 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة العامة للشئون القانونية قد تلقت 655 قضية وشكوى خاصة ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 من 26 محافظة تم الإبلاغ عنها من كافة القطاعات ولجان السير والمديريات التعليمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية فقد تم فحص القضايا والشكاوى التى تخص المعلمين والطلاب والتي اشتملت علي التالي:

أولا: - أكثر القضايا والشكاوى الواردة من المحافظات كانت وفقا للجدول التالى :

مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024

محافظة الإسكندرية 61 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة كفر الشيخ 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الدقهلية 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة البحيرة 33 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة بنى سويف 19 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الشرقية 58 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة شمال سيناء10 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة القليوبية 26 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة دمياط 12 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة سوهاج 44 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الجيزة 80 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة أسيوط 14 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة مطروح 11 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة القاهرة 69 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة السويس 3 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الفيوم 23 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة المنوفية 18 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الاسماعيلية 4 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة جنوب سيناء 10 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الأقصر 6 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة المنيا 14 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة قنا 5 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة الغربية 32 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة أسوان 1 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024



محافظة بورسعيد 4 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024

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