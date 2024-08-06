التى تلقتها الإدارة العامة للشئون القانونية ..
رسميا .. التعليم تعلن عن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في 26 محافظة
مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 .. كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تقرير يرصد عدد القضايا والشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يتعلق بما تم خلال امتحانات الثانوية العامة. 2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة العامة للشئون القانونية قد تلقت 655 قضية وشكوى خاصة ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024 من 26 محافظة تم الإبلاغ عنها من كافة القطاعات ولجان السير والمديريات التعليمية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية فقد تم فحص القضايا والشكاوى التى تخص المعلمين والطلاب والتي اشتملت علي التالي:
أولا: - أكثر القضايا والشكاوى الواردة من المحافظات كانت وفقا للجدول التالى :
مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الإسكندرية 61 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة كفر الشيخ 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الدقهلية 48 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة البحيرة 33 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة بنى سويف 19 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الشرقية 58 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة شمال سيناء10 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة القليوبية 26 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة دمياط 12 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة سوهاج 44 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الجيزة 80 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة أسيوط 14 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة مطروح 11 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
محافظة القاهرة 69 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة السويس 3 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الفيوم 23 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة المنوفية 18 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الاسماعيلية 4 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة جنوب سيناء 10 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الأقصر 6 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة المنيا 14 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة قنا 5 شكاوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة الغربية 32 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة أسوان 1 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
- محافظة بورسعيد 4 شكوي وقضية ضمن مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2024
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