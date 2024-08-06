تسجيل دخول موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة.. بوابة الحكومة المصرية

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن تسجيل دخول موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة، وذلك بوابة الحكومة المصرية 2024، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني عن تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة، عبر موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة بوابة الحكومة المصرية.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي2024، بنسبة نجاح 81.3%، متخطية نسبة نجاح العام الدراسي الماضي للثانوية العامة التي كانت 78.81%.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى

ويوضح لكم الموجز خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية كالتالي:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

-ستظهر بيانات الطالب

-الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

-ستظهر للطالب شاشة تسجيل وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

-بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم 2024، نتيجة الثانوية العامة لحصول الطالب على مجموعة عبر إتباع بعض الخوات التي يوضحها لكم الموجز على النحو التالي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 من هنـــــا.

- اختيار أيقونة نتائج الامتحانات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

- كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

وفي ذات السياق، هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، مساء أمس، عددًا من أوائل الثانوية العامة بالنتيجة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المستقبل.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%.

وجاءت سماء اوائل الثانوية العامة للشعبة علمي علوم كالتالي

-ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجى الحاصلة على المركز الأول بمجموع: 404.5

-رؤی أحمد محمد مدبولى يوسف، الحاصلة على المركز الثاني بمجموع: 403.5

-زیاد مصطفى حسن رضوان الحاصل على المركز الخامس مكرر بمجموع : 402.5

-مريم ايهاب يوسف حسن الحاصلة على الخامس مكرر بمجموع: 402.5

-حسن محمد حسن ابراهيم على الحاصل على المركز السابع مكرر بمجموع: 402

-رهف محمد توفيق محمد أحمد الحاصلة على المركز السابع مكرر بمجموع: 402.

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