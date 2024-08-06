وزير التعليم يكشف عن عدد الناجحين من البنين والبنات ونسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024

والنسب المئوية للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024

كشف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، عن إحصائية نتيجة الثانوية العامة 2024 ، حيث أوضح الوزير أعداد المتقدمين والحاضرين والنسب المئوية للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 .

وقال وزير التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لخوض امتحان الثانوية العامة 2024 بلغ 729835 طالبا وطالبة منهم 323174 طالبا و406661 طالبة، بينما بلغ عدد الحضور في امتحان الثانوية العامة 2024 حوالي 726648 طالبا وطالبة منهم 321525 طالبا و405123 طالبة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن عدد الناجحين امتحان الثانوية العامة 2024 من الطلاب البنين 272288 وبينما بلغ عدد الحضور من البنات 318704، بإجمالى 590992 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح ضمن نتيجة الثانوية العامة 2024 81.3%، ولفت الوزير إلي أن نسبة نجاح البنين 84.7% ضمن نتيجة الثانوية العامة 2024 وبلغت نسبة نجاح البنات 78.7%.

وفي ذات السياق تنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمعرفة النتيجة اضغط علي الرابط التالي:

جدير بالذكر أن إعداد نتيجة الثانوية العامة في مصر يتضمن مجموعة من المراحل المتكاملة لضمان دقة وشفافية النتائج. إليك مراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة بشكل مفصل:



1. الاستعدادات قبيل الامتحانات





تجهيز الأسئلة: يقوم خبراء من وزارة التربية والتعليم بإعداد أسئلة الامتحانات لجميع المواد الدراسية. يتم اختبار الأسئلة لضمان تناسبها مع المناهج الدراسية ومعايير التقييم.



توزيع الأسئلة: توزع الأسئلة على اللجان المخصصة في جميع أنحاء الجمهورية. يتم إرسال الأسئلة إلى مراكز التوزيع تحت إجراءات تأمين مشددة.



2. إجراء الامتحانات



تنظيم اللجان: تُنظم اللجان الامتحانية في المدارس أو المراكز المعتمدة. يُشرف على كل لجنة مشرفون من وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح.



تأمين الأوراق: تُؤمن أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة لتفادي أي تسريبات أو تلاعب.



3. تصحيح الأوراق



جمع الأوراق: بعد انتهاء الامتحانات، تُجمع أوراق الإجابة من جميع اللجان وتُرسل إلى مراكز التصحيح.



التصحيح اليدوي: تُصَحح الأوراق يدويًا بواسطة معلمين مختصين في كل مادة. يتم تصحيح الأوراق وفقًا لمعايير موحدة.



الفرز والتدقيق: بعد التصحيح، يتم فرز أوراق الإجابة ومراجعتها للتأكد من دقة التصحيح وعدم وجود أخطاء.



4. رصد الدرجات



إدخال الدرجات: يتم إدخال درجات الطلاب إلى نظام إلكتروني مخصص. يُستخدم هذا النظام لتوحيد وتجميع الدرجات.



مراجعة الدرجات: تُراجع الدرجات التي تم إدخالها للتأكد من صحتها ودقتها. تشمل هذه المراجعة تدقيقًا إضافيًا للتحقق من عدم وجود أخطاء.



5. النتائج النهائية

تدقيق النتائج: يتم تدقيق النتائج النهائية للتأكد من تطابقها مع البيانات الواردة من اللجان.

إعداد كشوف النتائج: تُعد كشوف النتائج النهائية التي تحتوي على درجات الطلاب وترتيبهم حسب المجموع.



6. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024



نشر النتائج: تُعلن نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتُرسل إلى المدارس لإعلام الطلاب بها.



إصدار الشهادات: يتم إصدار الشهادات الرسمية للطلاب الناجحين، ويتم تسليمها عبر المدارس.

