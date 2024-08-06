موقع بوابة الحكومة المصرية 2024.. خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة وتسجيل الرغبات

يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 وأيضًا أولياء الأمور عن موقع بوابة الحكومة المصرية 2024، وذلك للحصول على النتيجة ومعرفة مجموع كل طالب، وأيضًا للتسجيل في تنسيق الكليات لهذا العام.

وظهرت نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطلاب الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وأيضًا موقع بوابة الحكومة المصرية 2024

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويتيح موقع بوابة الحكومة المصرية 2024، نتيجة الثانوية العامة لحصول الطالب على مجموعة عبر إتباع بعض الخطوات التي يوضحها لكم الموجز على النحو التالي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من هنـــــا.

- اختيار أيقونة نتائج الامتحانات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

- كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

-ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 للطلاب فور إعلانها رسميًا.

كما تتيح بوابة الحكومة المصرية، تيجيل رغبات الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة من هنــا



ويعقد بعد قليل، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 مؤشرات التنسيق، وأيضًا موعد تقديم التظلمات.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، لحضور المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإعلان تفاصيل ونسب وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2024.

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، مساء أمس، عددًا من أوائل الثانوية العامة بالنتيجة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المستقبل.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%.

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 ما يقرب من 38 طالبًا وطالبة، حيث تفوقت الطالبات بإجمالي 20 طالبة مقابل 18 طالبًا فقط.

أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي

وجاءت قائمة اوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية كالتالي:

-ملك على السيد الاول مكرر بمجموع درجات 394.5

-ندى أحمد حسن الاول مكرر 394.5

-حبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393

-اياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5.

-تغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات392.

-بشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5

-ريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 درجة.

-منة الله غريب السادس مكرر 391.5 درجة.

-نوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 درجة.

-رغدة سمير ابراهيم العاشر مكرر 391 درجة

-عمار طاهر محمد العاشر مكرر 391.

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