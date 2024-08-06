ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج

يترقب آلاف من أولياء الأمور والطلاب في محافظة سوهاج إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بفارغ الصبر. حيث يبحث الجميع عن النتائج النهائية لأبنائهم التي تُعَدُّ مرحلة حاسمة في مسيرتهم التعليمية، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج

ستُعلَن نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال منصة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما انه بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 27,733 طالبًا وطالبة، موزعين على 74 لجنة، منها 12 لجنة احتياطية.

وفي إطار المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية اليوم الثلاثاء.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتائجهم عبر الخطوات التالية:

-زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

-النقر على زر "بوابة نتيجة الثانوية العامة" من القائمة الرئيسية.

-تحديد العام الدراسي 2024 والمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

-إدخال البيانات الشخصية للطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

-التأكد من صحة البيانات المدخلة والنقر على أيقونة "عرض النتائج".

-واخيرا انتظار ظهور النتيجة والتي ستظهر بالتفصيل لكل مادة.



نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

شهدت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام نسب نجاح مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، وفي مادة التاريخ 96%، وفي اللغة العربية 96.64%، وفي اللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وفي مادة الفيزياء 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

تصحيح أوراق الإجابات بدقة.

رصد الدرجات لكل طالب.

مراجعة دقيقة للنتائج لضمان دقتها.

تجميع النتائج النهائية.

عرض النتائج على وزير التعليم للاعتماد.

اعتماد النتيجة رسميًا.

إعلان أسماء الأوائل.

إعلان النتائج للطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها رسميًا من الوزير، ويمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها بعد أسبوع من ظهورها إلكترونيًا.

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