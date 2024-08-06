اسماء اوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة بالدرجات

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تضمن، قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وجاءت تفاصيل القائمة التي نشرتها “الموجز” كالتالي :

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم :

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز الاول الطالب محمد هاني سعيد محمد محمود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405.5 درجة.





قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز الثاني المكرر الطالب محمد احمد محمد احمد الحسينى داود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز الثاني مكرر الطالب محمد شريف محمد االمير هريدى قاسم شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز الثاني مكرر الطالبة نورهان نبيل عبد العظيم صالح شعبة علمي رياضة، حاصلة علي 405 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز الخامس الطالب احمد فتحى عبد القوى عبد ربه شعبة علمي رياضة، حاصل علي 404.5 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز السادس مكرر الطالب احمد تامر صالح الدين يوسف شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز السادس مكرر الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز السادس مكرر الطالب محمد احمد ابوالفتوح قرنى شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز السادس مكرر الطالب يوسف ابوغنام محمد ابوزيد عبود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز العاشر الطالب على احمد حسن محمد عبدالحافظ شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز العاشر الطالب على احمد حسن محمد عبدالحافظ شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة .. المركز العاشر مكرر الطالب عمر محمد احمد محمد هالل شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024 ،وبلغت النسبة العامة للنجاح ٨١.٣ ٪؜.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمساعدة الطالب علي معرفة مجموعه.. عبر الرابط التالي اضغط علي الرابط التالي:

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