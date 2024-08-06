«شوف جبت كام».. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

ينطلق بعد قليل، مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد فترة من الانتظار، وكان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أن نتائج الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية ستُعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

وننشر لكم خلال السطور التالية من خلال موقع "الموجز" خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.



نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتائجهم من خلال زيارة الرابط المخصص على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال ادخال رقم الجلوس فقط.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس:

- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

- في الخطوة الآتية قم باالضغط على بوابة الثانوية العامة.

- عليك اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024".

- واخيرا إدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة" وسوف تظهر لك النتيجة فوراً

نتيجة الثانوية العامة 2024 رابط بالاسم

كما انه تم توفير رابط رسمي لنتيجة الثانوية العامة بالاسم، لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج، وخلال السطور التالية ننشر لكم طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم.

- قم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

- عليك اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

- ومنها عليك إدخال الاسم ورقم الجلوس.

- واخيراً قم بالضغط على "الاستعلام عن النتائج".

وسوف تظهر النتيجة بعد الإعلان عنها رسميًا اليوم.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 شهدت نسب نجاح مرتفعة تعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين. حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، وفي مادة التاريخ 96%، وفي اللغة العربية 96.64%، وفي اللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وفي مادة الفيزياء 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024:

تصحيح أوراق الإجابات بدقة.

رصد الدرجات لكل طالب.

مراجعة دقيقة للنتائج لضمان دقتها.

تجميع النتائج النهائية.

عرض النتائج على وزير التعليم للاعتماد.

اعتماد النتيجة رسميًا.

إعلان أسماء الأوائل.

إعلان النتائج للطلاب.

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