اسماء اوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم بالدرجات

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تضمن، قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وجاءت تفاصيل القائمة التي نشرتها “الموجز” كالتالي :

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم :

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الاول : ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجي .. المجموع 404.5 .. محافظة المنوفية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الثاني : رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف .. المجموع 403.5 .. محافظة القليوبية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الثالث : اياد يحيي حسن الشربيني .. المجموع 403 .. محافظة دمياط



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الثالث مكرر : جنة ارق عبد الوهاب متولي .. المجموع 403 .. محافظة الدقهلية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الخامس مكرر : زياد مصطفى حسن رضوان .. مجموع 402.5 .. محافظة الغربية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز الخامس مكرر : مريم إيهاب يوسف حسن .. مجموع 402.5 .. محافظة قنا



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز السابع مكرر : حسن محمد حسن إبراهيم .. مجموع 402 .. محافظة الشرقية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز السابع مكرر : رهف محمد توفيق محمد احمد .. محموع 402 .. محافظة الغربية



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز السابع مكرر : سلمى محمد فرغلي عبد المعطي .. مجموع 402 .. محافظة أسيوط



قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. المركز السابع مكرر : فلوباتير سعيد يعقوب شنودة .. مجموع 402 .. محافظة البحيرة



وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024 ،وبلغت النسبة العامة للنجاح ٨١.٣ ٪؜.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمساعدة الطالب علي معرفة مجموعه.. عبر الرابط التالي اضغط علي الرابط التالي:

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