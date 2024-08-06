عاجل| نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة البحيرة.. «شوف مجموعك»

يسعى طلاب الشهادة الثانوية لعام 2024 بمحافظة البحيرة، الحصول على نتائجهم تزامناً مع انطلاق مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بمحافظة البحيرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نتيجة الشهادة الثانوية 2024، فور اعتمادها وظهورها على الموقع الرسمي الخاص بنتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. للحصول على النتيجة، يمكن الضغط على الرابط التالي من هنا ، حيث تعتبر هذه السنة مفصلية في تحديد مشوار أبنائهم الجامعي في السنوات المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 بمحافظة البحيرة

حيث انه يهتم الطلاب في محافظة البحيرة بالحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن كافة التفاصيل في المؤتمر الصحفي.

في إطار المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية اليوم الثلاثاء.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتائجهم عبر اتباع تلك الخطوات:

-زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

-النقر على زر "بوابة نتيجة الثانوية العامة" من القائمة الرئيسية.

-تحديد العام الدراسي 2024 والمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

-إدخال البيانات الشخصية للطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

-التأكد من صحة البيانات المدخلة والنقر على أيقونة "عرض النتائج".

-انتظار ظهور النتيجة والتي ستظهر بالتفصيل لكل مادة.



نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2024

كما شهدت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام نسب نجاح مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، وفي مادة التاريخ 96%، وفي اللغة العربية 96.64%، وفي اللغة الأجنبية الثانية 97.88%، وفي مادة الفيزياء 94.21%.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

تصحيح أوراق الإجابات بدقة.

رصد الدرجات لكل طالب.

مراجعة دقيقة للنتائج لضمان دقتها.

تجميع النتائج النهائية.

عرض النتائج على وزير التعليم للاعتماد.

اعتماد النتيجة رسميًا.

إعلان أسماء الأوائل.

إعلان النتائج للطلاب.

جدير بالذكر أن، النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها رسميًا من الوزير، ويمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها بعد أسبوع من ظهورها إلكترونيًا.

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