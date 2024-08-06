بعد قليل انطلاق مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل رسمي

يترقب طلاب الثانوية العامة واولياء الأمور خلال الساعات القليلة القادمة؛ إعلان نتيجة الثانوية العامة2024، خاصة مع اقتراب هذه اللحظة الحاسمة، ومن المقرر أن يعرض موقع "الموجز" نتيجة امتحانات الثانوية العامة واسماء الاوائل بكافة الشعب بشكل رسمي عقب انطلاق مؤتمر الإعلان عن النتيجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بشكل رسمي

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة ستصدر اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024. وستكون النتيجة متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

وخلال السطور التالية ننشر لكم خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس:

اولا- عليك زيارة بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

ثانيا- اختيار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط عليها.

ثالثا- في الخطوة الآتية عليك بإدخال رقم جلوس الطالب.

رابعا- في الخطوة التالية قم بالضغط على زر "عرض النتيجة".

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024

جدير بالذكر أن، مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024، في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، كما أكد عدد من خبراء التعليم أن مؤشرات التنسيق لهذا العام لن تختلف كثيرًا عن العام الماضي، مما يستوجب على الطلاب الاطلاع على تنسيق العام السابق.

ويستعرضر"الموجز" فيما يلي مؤشرات التنسيق المتوقعة لعام 2024:

تنسيق كلية الطب البشري: 91.34%

تنسيق كلية طب الأسنان: 90.79%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 90.12%

تنسيق كلية الصيدلة: 89.51%

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 86.46%

تنسيق كليات الألسن: 84.51%

تنسيق كلية الإعلام: 83.65%

تنسيق كلية الآثار: 80.73%

كما انه من المقرر، أن يبدأ تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى لعام 2024 وذلك عقب ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للطلاب لاستلام شهاداتهم التي تحتوي على الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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