محافظ المنوفية يناقش مشروعات الصرف الصحي مع رئيس مصنع حلوان للصناعات المتطورة

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء المهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، في مكتبه لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في المحافظة.

حضر اللقاء اللواء أشرف ملاك، مدير قطاع المشروعات، والعميد محمد فتحي، المدير التنفيذي، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس شاكر محمد، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

خلال اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان التهنئة لمحافظ المنوفية على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء منها والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجارية وفقاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة ومصنع حلوان.

الفرماوي: استمرار العمل للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

أشار اللواء الفرماوي إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في قرى "كفر صرواة، صراوة، دروة، وكفر الحما" ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

كما تم مناقشة مستجدات المشروعات في قرى "بي العرب، كفر سنجلف الجديد، كفر سنجلف القديم، كفر الغنامية، كفر عسكر، محطة معالجة كفر ربيع، زاوية الناعورة، وكفر بلمشط" والعمل على تذليل العقبات لإتمامها وفق الجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير كافة التسهيلات لضمان تنفيذها في جميع قرى ومراكز المحافظة.

كما أشار إلى استمراره في الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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