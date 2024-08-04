المنوفية: حملات موسعة لإعادة النظام وضبط التوكتوك المخالف في شوارع منوف وتلا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود لضمان الانضباط المروري في الشوارع المحلية، قامت الوحدات المحلية بمركزي منوف وتلا بحملات موسعة لإزالة الإشغالات وضبط مركبات التوكتوك المخالفة.

حملة إزالة الإشغالات في منوف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة واسعة النطاق استهدفت شوارع العلوي، الشارع الجديد، شارع المقلة، شارع محمد فريد القبلي، وسوق منوف، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال، وضبط 31 حالة مخالفة، وتنفيذ 42 إزالة فورية.

حملة ضبط التوكتوك المخالف في تلا

في مركز ومدينة تلا، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط مركبات التوكتوك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه.

ويشار إلى أن الحملة استهدفت محيط المستشفى العام، شارع الحرية، وميدان الشهداء. تم ترقيم عدد من مركبات التوكتوك وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف تحقيق السيولة المرورية.

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الإجراءات المستمرة لضمان الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

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