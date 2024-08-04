محافظ أسيوط يتفقد ورش مديرية الري ويوجه بتعظيم الاستفادة من المخلفات

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ورش مديرية الري بحي شرق للوقوف على سير العمل في ورش صيانة المعدات وورشة الأخشاب ومخازن الحملة الميكانيكية، هدفت الجولة لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من تلك الورش ومن مخلفات الحملات الميكانيكية والخردة للحفاظ على المال العام وتنمية الموارد.

تعزيز الاستفادة من المعدات والخردة

رافق المحافظ في الجولة المهندس حاتم مختار، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام الري، والأستاذ أحمد ثابت، رئيس حي شرق، والأستاذ عيون إبراهيم، رئيس حي غرب. وتفقد المحافظ ورش صيانة المعدات والسيارات وورش خراطة وسباكة المعادن وورشة الأخشاب، واستمع إلى شرح من مدير عام الري عن أهمية تلك الورش في أعمال الصيانة وإصلاح السيارات والمعدات، فضلاً عن خطة المديرية لتعظيم الاستفادة من تلك المعدات في المشروعات الجارية بقرى ومراكز المحافظة.

أهمية معدات الري وتفعيل إدارة "تقليل الفاقد"

أكد المحافظ على أهمية معدات الري في تنفيذ المشروعات والتخلص من مخلفات ونواتج تطهير الترع بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء. وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية وتفعيل إدارة "تقليل الفاقد"، لتعظيم الاستفادة من الخردة غير المستغلة وإصلاح الأعطال بالمعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية، ترشيدًا للإنفاق وتنمية للموارد.

تكريم العمال والفنيين



أشاد المحافظ بجهود العمال والفنيين في تلك الورش، وقرر صرف مكافآت عاجلة لهم تقديرًا لتفانيهم في العمل.

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