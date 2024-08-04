محافظ أسيوط يتفقد مستشفى القوصية ويجتمع برؤساء المراكز استعداداً لمولد السيدة العذراء

يواصل محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر جولاته وتفقداته للعمل علي متابعة الأعمال في المحافظة علي قدم وساق في كل المجالات والتشديد علي توفير الأمن والأمان قبل الاحتفالات بمولد السيدة العذراء، ومن خلال هذا التقرير تستعرض الموجز احدث جولات المحافظ

مفاجأة فجراً.. زيارة تفقدية لمستشفى القوصية المركزي

أسيوط - فاجأ اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى القوصية المركزي بزيارة مفاجئة في الرابعة صباحاً، هدف الزيارة كان الاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالأقسام المختلفة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ.

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والعناية المركزة. كما اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات الطبية للأطفال المبتسرين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية. وأكد أنه تم توفير كميات كبيرة من الأدوية الضرورية مثل الأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية والمناعة، وسيتم توزيعها على المستشفيات قريباً.

الاستعدادات لاحتفالات مولد السيدة العذراء

أسيوط - في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال احتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة، اجتمع اللواء الدكتور هشام أبو النصر مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة الترتيبات اللازمة. شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، لضمان استقبال الزوار بصورة تليق بالمناسبة الدينية الهامة.

ناقش الاجتماع الاستعدادات اللوجستية لضمان راحة وسلامة الزوار، بما في ذلك توفير وسائل النقل والمواصلات، وخدمات الإسعافات الطبية، ونشر سيارات الإسعاف بمحيط الدير. كما أكد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات، مشدداً على ضرورة توفير المنتجات الآمنة والصحية للزوار، وتكثيف الحملات المرورية لضمان السيولة المرورية.

روح الوحدة الوطنية والمحبة

أشار المحافظ إلى أن احتفالات مولد السيدة العذراء تجسد روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسود المجتمع المصري. وأكد على التزام الدولة بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع المواطنين، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وخروج الاحتفالات بالصورة التي تليق بالحدث.

الجدير بالذكر أن احتفالات مولد السيدة العذراء تجذب سنوياً مئات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم، حيث تقام الصلوات والابتهالات الدينية، وتنظم الفعاليات الثقافية والترفيهية.

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