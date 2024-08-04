أحمد حسن يشارك في فعاليات البادل بمهرجان العلمين



يوما بعد يوم يجذب مهرجان العلمين أنظار الجميع بنجاحاته المميزة و أشاد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج بالأجواء داخل مهرجان العلمين والفعاليات والأنشطة المميزة التي تقام على هامشه.

وأكد أحمد حسن أن تواجد الرياضيين يساهم فى توصيل رسالة بأن مصر لديها شاطئ من أجمل شواطئ العالم يستطيع أن يستقطب كل السياح من جميع أنحاء العالم.

أحمد حسن يشارك في فعاليات البادل

أشار أحمد حسن إلي أن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة جدا بمهرجان العلمين ومن بينها “البادل” وأنه شارك في هذه الفعالية مع أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر وهو سيد معوض واستمتع جدا وكان الأداء جيدا في هذه اللعبة وأنهما سعدا بممارسة هذه اللعبة معًا.

أحمد حسن: العلمين مدينة مبهرة

قال أحمد حسن أن العلمين مدينة رائعة و مبهرة وأن المهرجان أضفي عليها سحرا خاصا مما يساعد على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وهذا هو الهدف من هذا المشروع العظيم أن يتم استقطاب كل السياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه التقي الكثير من الزوار العرب والأجانب في المدينة وأكدوا له استمتاعهم بالأجواء المميزة في مدينة العلمين وفعاليات مهرجان العلمين وخاصة أنه مهتم بشكل كبير بالرياضة ويسعي للترويج لها كنمط حياة للمحافظة علي الصحة وتقليل الأمراض.

أحمد حسن: مصر دولة كبيرة وفخر لنا أمام العالم

وأكد أحمد حسن أنه حريص علي المشاركة دائما في مختلف فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين لأن هذا يساعد علي الترويج للحدث وخاصة أن الفعاليات والأنشطة مميزة جدا وتؤكد أن لدينا دولة كبيرة نفتخر بها جميعا أمام العالم.

كواليس حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين 2024

يترقب الجميع داخل مدينة العلمين حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين 2024 المقرر إقامته يوم 9 أغسطس في "يو أرينا" و يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الخامس للمهرجان وبأجواء عالمية تجمع بين روعة الأداء وجمال التنظيم.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر حتى منتصف الليل، مما يضمن تجربة فنية ممتدة وشيقة.

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