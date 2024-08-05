محافظ المنوفية يخفض درجات القبول بالثانوي العام تلبية لمطالب أولياء الأمور (صور)

في خطوة إيجابية تلبية لمطالب أولياء الأمور، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خفض درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2024/2025 من 239 درجة إلى 237 درجة في بعض المدارس التي لم تكتمل كثافاتها الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

هذه الخطوة تهدف إلى استيعاب المزيد من الطلاب وضمان مستقبلهم التعليمي.

درجات القبول بالثانوي العام الخاص في المنوفية

كما قرر المحافظ خفض درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام الخاص من 220 درجة إلى 218 درجة، وخفض درجات القبول بمرحلة الثانوي العام الخدمات من 215 درجة إلى 210 درجات.

وأكد اللواء أبو ليمون أن هذه القرارات تأتي من منطلق حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب، ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظًا على مستقبلهم التعليمي.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم.

وشدد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتضعه على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية والتقدم.

اقرأ أيضا:

المنوفية: حملات موسعة لإعادة النظام وضبط التوكتوك المخالف في شوارع منوف وتلا