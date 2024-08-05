الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بالشرقية دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية شارع الترعة المردومة بجوار مسجد النور ببندر مدينة فاقوس، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بناحية شارع الترعة المردومة بجوار مسجد النور ببندر مدينة فاقوس.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في منزل مكون من 3 طوابق، وأن الحريق كان بالطابق الثالث من المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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