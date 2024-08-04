ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون

استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة بتخزين كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر داخل مزرعة مملوكة لأحدهم في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول.

ضبط العناصر والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 8 من عناصر التشكيل العصابي، فيما تبين تواجد أحدهم خارج البلاد وجارٍ ضبطه بالتنسيق مع شرطة الإنتربول. وبتفتيش المزرعة المشار إليها، تم العثور على 250 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون، بالإضافة إلى 5 سيارات ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.

القيمة المالية والإجراءات القانونية

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 300 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

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