وزير التربية والتعليم الجديد يكرم اوائل الثانوية العامة 2024 بجميع الشعب (فيديو)

أعلن أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وأوضح ضاهر أن 729 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، نجح منهم 590 ألف و992 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 81.3%.

خلال المؤتمر، حضر أوائل الثانوية العامة لتكريمهم من قبل وزير التربية والتعليم. تم اعتماد النتائج مساء أمس من قبل الوزير محمد عبد اللطيف.

نتائج أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم:

-المركز الأول: ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجي، مجموع 404.5، محافظة المنوفية.

-المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف، مجموع 403.5، محافظة القليوبية.

-المركز الثالث: إياد يحيي حسن الشربيني، مجموع 403، محافظة دمياط.

-المركز الثالث مكرر: جنة أرق عبد الوهاب متولي، مجموع 403، محافظة الدقهلية.

-المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان، مجموع 402.5، محافظة الغربية.

-المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن، مجموع 402.5، محافظة قنا.

-المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم، مجموع 402، محافظة الشرقية.

-المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد أحمد، مجموع 402، محافظة الغربية.

-المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبد المعطي، مجموع 402، محافظة أسيوط.

-المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة، مجموع 402، محافظة البحيرة.



نتائج أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة:

-المركز الأول: محمد هاني سعيد محمد محمود، مجموع 405، محافظة الإسماعيلية.

-المركز الثاني: محمد أحمد محمد الحسيني داوود، مجموع 405، محافظة البحيرة.

-المركز الثاني مكرر: محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم، مجموع 405، محافظة القليوبية.

-المركز الثاني مكرر: نورهان نبيل عبد العظيم صالح، مجموع 405، محافظة القاهرة.

-المركز الخامس: أحمد فتحي عبد القوي عبد ربه، مجموع 404.5، محافظة قنا.

-المركز السادس: أحمد تامر صلاح الدين، مجموع 403.5، محافظة القليوبية.

-المركز السادس مكرر: مايكل رضا عياد ملاك جرجس، مجموع 403.5، محافظة القاهرة.

-المركز السادس مكرر: محمد أحمد أبو الفتوح قرني، مجموع 403.5، محافظة الإسكندرية.

-المركز السادس مكرر: يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود، مجموع 403.5، محافظة كفر الشيخ.

-المركز العاشر مكرر: علي أحمد حسن محمد عبد الحافظ، مجموع 403، محافظة الإسماعيلية.

-المركز العاشر مكرر: عمر محمد أحمد محمد هلال، مجموع 403، محافظة المنوفية.



نتائج أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي:

-المركز الأول مكرر: ملك علي السيد بيومي إبراهيم، مجموع 394.5، محافظة الجيزة.

-المركز الأول مكرر: ندى أحمد حسن مرسي أحمد سرحان، مجموع 394.5، محافظة الإسكندرية.

-المركز الثالث: حبيبة محمود إبراهيم محمد أبو النور، مجموع 393، محافظة القاهرة.

-المركز الرابع: إياد عادل زكي حسين مؤمن، مجموع 392.5، محافظة الإسكندرية.

-المركز الخامس: تغريد أحمد علي أحمد كركر، مجموع 392، محافظة دمياط.

-المركز السادس مكرر: بشرى صلاح الدين شاكر عبد الحافظ، مجموع 391.5، محافظة أسيوط.

-المركز السادس مكرر: ريم عمار إبراهيم محمد شاكر ضيف، مجموع 391.5، محافظة المنوفية.

-المركز السادس مكرر: منة الله غريب نوبي عرابي، مجموع 391.5، محافظة السويس.

-المركز السادس مكرر: نوران محمد عادل محمد يوسف، مجموع 391.5، محافظة القاهرة.

-المركز العاشر مكرر: رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل، مجموع 391، محافظة القاهرة.

-المركز العاشر مكرر: عمار طاهر محمد عبد الخالق حزمان، مجموع 391، محافظة الغربية.

لمزيد من التفاصيل والحصول على نتائج الثانوية العامة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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