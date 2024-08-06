بعد نتيجة الثانوية العامة.. استشاري نفسيّ يقدم نصائح للتغلب على الإكتئاب

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يواجه العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد الضغوطات، يرجع نتيجة التوتر المستمر خلال فترة الامتحانات لعام 2024، مما يشعرهم بالحزن، نتيجة لظهور نتيجة الثانوية، ولم يحققون التحصيل الدراسي الجيد، مما يؤثر على الحالة الصحية والنفسية لديهم، ويدخلهم في حالة اكتئاب شديدة.

ويتعرض الطلاب لضغط كبير، بعد ظهور النتيجة وتكون غير مفرحة، ولهذا يجب على الطلاب التأقلم مع هذه الدرجات، لمنع التعرض لمضاعفات صحية، نتيجة للحزن على الدرجات.

تواصل موقع " الموجز"، مع الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية والتطوير الذاتي، في حديثه الخاص، عدداً من الخطوات، التي يجب أن تتبعها للتخلص من حالة الحزن في الفترة المقبلة.

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خطوات التغلب على مشكلة الاكتئاب:

أضاف خبير علم النفس، بأنه ينبغي على الطلاب التعبر عن مشاعرهم بشكل طبيعي، سواء حزينه أو العكس، وأعلم أنه لا بأس في قضاء بعض الوقت في البكاء أو التعبير عن مشاعرك لا يمكنك إجبار نفسك على أن تكون سعيدًا.

وأكد بأن الكثير من الطلاب يتعرضون لضغوط أو يدخلون بحالة توتر، يجب في ذلك الوقت إجراء الحديث مع أحد الأشخاص الأقارب، اذ كان صديق أو شخص من العائلة، ليساعدك على مواجهة مخاوفك حاول التواصل برسالة نصية أو مكالمة أو دردشة فيديو.

يمكنك أيضا التركيز في العمل خلال ساعات الفراغ، من أجل تقديم الدعم والمساندة للأشخاص، وتعد طريقة جيدة لرفع معنوياتك وتوسيع نطاق صداقاتك.

وقال استشاري النفسي، بإنه يجب على جميع الطلاب، يكونوا واقعين، لتجنب التأثير بتلك النتائج غير المتوقعة، ولكن يفكروا في المستقبل، وماذا ستفعل الفترة المقبلة، وافعل الأشياء التي تحبها وحدد هدف لمستقبلك.

يحذر هندي من عدم تجنب الأكلات، باعتباره عقاب للطلاب بعد النتيجة، مع البعد عن تناول الطعام يزيد من توترك وشعورك بالذنب.

اقتراحات أخرى تفيد صحتك

ينصح بتباع نظام صحي جيد، مع التقليل من تناول الحلويات أو الجبن أو المشروبات.

يجب تناول وجبات صحية.

الحصول على قسط كاف من النوم .

الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية بصورة مستمرة في روتينك اليومي، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

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