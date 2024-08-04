ما هي أسباب الإصابة بمرض الاكتئاب.. وطرق التخلص منه

يُعتبر الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة التي تؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأشخاص، كما تتنوع مرض الاكتئاب، ما بين العاطفية والجسدية، لذلك تسبب تأثيرات على الشخص وتعيق قدرته عند القيام بالمهام اليومية.

أسباب الاكتئاب:



العوامل الوراثية: قد يكون للوراثة دور في ظهور الاكتئاب، حيث يزداد احتمال الإصابة به لدى الأشخاص الذين يمتلكون أقاربًا مصابين بالاكتئاب.

التغيرات الكيميائية في الدماغ:



يعد التوازن بمستويات المواد الكيميائية بالمخ، بما فيه السيروتونين والنورأدرينالين، من اهم العوامل التي تظهر مرض الاكتئاب.

العوامل البيئية والنفسية: تشمل الضغوط اليومية، والتوتر، والتغيرات المهنية أو العاطفية، والتجارب الحياتية الصعبة، كلها عوامل قد تساهم في زيادة خطر الاصابة بالاكتئاب.

طرق علاج الاكتئاب:



العلاج النفسي: يشمل العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والعلاج الحديث الذي يركز على تغيير الأفكار السلبية والسلوكيات المرتبطة بالاكتئاب.

العلاج الدوائي:



قد يصف بعض الخبراء النفسيين للمصابين بالإكتئاب الأدوية، ومنها المضادات الاكتئابية (Antidepressants) من أجل السيطرة على أنفسهم، وتحسين المزاج.

العلاج بالتمارين الرياضية: تُظهر الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تخفيف الاكتئاب وتحسين المزاج.

الدعم الاجتماعي:

يلعب الدعم الإجتماعي دورًا مهم، في تشجيع الأصدقاء وغيرهم على التخلص من مشاكل مرض الاكتئاب.

العلاج بالضوء:

تتعدد أشكال الطرق العلاجية من شخص لآخر، ومن بينها العلاج بالضوء، بهدف علاج الاكتئاب الموسمي أو الاكتئاب الناتج عن انخفاض مستويات الضوء

على الرغم من أن الاكتئاب يمكن أن يكون مرضًا صعبًا، إلا أن هناك أنواعًا مختلفة من العلاجات المتاحة لمساعدة الأشخاص على التعافي. من المهم أن يطلب الأشخاص المعانين من الاكتئاب المساعدة المناسبة من الأطباء والمحترفين الصحيين لتقديم الدعم والعلاج المناسب.

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