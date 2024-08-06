السادس مكرر على الثانوية العامة علمي رياضة: "عملت اللي عليا والنتيجة كانت في إيد ربنا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني أوائل الثانوية العامة الشعبة علمي رياضة، و كان من ضمنهم الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس شعبة علمي رياضة، الحاصل علي المركز السادس مكرر بمجموع 403.5 درجة.

وتحدث الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس تفاصيل حصوله على المركز السادس في أوائل الثانوية العامة للشعبة علمي رياضة لـ الموجز قائلًا: عرفت النتيجة من الموبايل ناس كتير كلمتني وعرفت منهم إني من الأوائل.

وأضاف الحاصل على المركز السادس من أوائل الثانوية العامة لـ الموجز قائلًا: تقربي من الله وحرصي إني أعمل اللي عليا من أول السنة ومساندة أسرتي ليا هم الأسباب الرئيسية في حصولي عى المركز السادس في أوائلالثانوية العامة.

وتابع: أسرتي كانوا بيقولولي أعمل اللي عليك بأمانة والنتائج في يد الله، كنت بذاكر بحسب قدرة استيعابي وبحسب المتبقي لي من المادة، واستعديت للامتحانات عن طريق مجاولتي في إني ابقى هادئ واقوم بحل اسئلة كثيرة.

ومن جانبها قالت والدة مايكل: هو يستحق الحصول على المركز السادي، لأنه كان منظم وقته وكان بيذاكر أول بأول، ومايكل نظم وقته طول السنة، ونحاول كأسرته دعمة طيلة الوقت.

https://fb.watch/tNR8LPNRg5/

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2024

ينشر لكم الموجز على النحو التالي، أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2024:



1- المركز الاول الطالب محمد هاني سعيد محمد محمود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405.5 درجة.

2- المركز الثاني المكرر الطالب محمد احمد محمد احمد الحسينى داود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.

3- المركز الثاني مكرر الطالب محمد شريف محمد االمير هريدى قاسم شعبة علمي رياضة، حاصل علي 405 درجة.

4- المركز الثاني مكرر الطالبة نورهان نبيل عبد العظيم صالح شعبة علمي رياضة، حاصلة علي 405 درجة.

5- المركز الخامس الطالب احمد فتحى عبد القوى عبد ربه شعبة علمي رياضة، حاصل علي 404.5 درجة.

6- المركز السادس مكرر الطالب احمد تامر صالح الدين يوسف شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

7- المركز السادس مكرر الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

8- المركز السادس مكرر الطالب محمد احمد ابوالفتوح قرنى شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

9- المركز السادس مكرر الطالب يوسف ابوغنام محمد ابوزيد عبود شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403.5 درجة.

10- المركز العاشر الطالب على احمد حسن محمد عبدالحافظ شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة.

11- المركز العاشر مكرر الطالب عمر محمد احمد محمد هلال شعبة علمي رياضة، حاصل علي 403 درجة

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