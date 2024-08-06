الداخلية تنفى مزاعم وجود جثث في أكياس بلاستيكية وسوء الأوضاع داخل مراكز الاصلاح و التأهيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات خاطئة عن وجود جثث بأكياس بلاستيكية وأوضاع مراكز التأهيل والإصلاح، وأوضحت الداخلية الحقيقة من خلال بيان حصلت الموجز علي نسخة منه

نفي الاخبار المتداولة

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن شهادة إحدى المواطنات بالعثور على ثلاث جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبها آثار حروق، والزعم بأن الحادث يتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

توضيح حقيقة الواقعة

وأكد المصدر أن الواقعة قديمة وتعود إلى 10 يوليو 2018، وأنها حادث جنائي ليس له علاقة بتجارة الأعضاء، وسبق كشف أبعادها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حينه. وأضاف أن مقطع الفيديو المشار إليه سبق نشره أثناء وقوع الحادث من خلال إحدى الوكالات الإخبارية.

إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية

وأشار المصدر إلى أن إعادة نشر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لمقاطع الفيديو القديمة والزعم بأنها حديثة، يهدف إلى تزييف الحقائق ومحاولة إثارة الرأي العام، مما يؤكد على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، وهو ما يعيه الشعب المصري جيداً.

نفي مزاعم الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتأكيد جودة الأوضاع داخل المراكز

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد أن هذه المراكز تتوفر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

استمرار نشر الشائعات

وأشار المصدر إلى أن تلك المزاعم تؤكد على حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية، والتي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام.

اقرأ أيضًا:

"سجل جريمته أون لاين".. ضبط "أبو نوح" لتعذيبه حيوانات أليفة بالإسكندرية



وزارة الداخلية.. مراجعة استراتيجية العمل الأمني وتعزيز الشعور بالأمان



جهز ورقك| اعرف موعد تقديم كلية الشرطة 2024 2025..التخصصات المطلوبة



الداخلية تُؤمن مهرجان العلمين بخدمات مرورية وتكثيف أمني

