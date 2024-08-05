قبل محاكمته بتهمة التزوير.. عصام صاصا يطرح مهرجان كوكبنا باظ

طرح المطرب الشعبي عصام صاصا مهرجانًا جديدًا بعنوان "كوكبنا باظ" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، و يأتي هذا الطرح بالتزامن مع تحديد جلسة محاكمته بتهمة التزوير، وقد حصد المهرجان نسبة مشاهدات عالية منذ طرحه، مما يعكس شعبية المطرب الكبيرة على الساحة الموسيقية.

وتستعرض الموجز تفاصيل الاغنية والقضية خلال هذا التقرير

تفاصيل "كوكبنا باظ"

تضمن مهرجان "كوكبنا باظ" غناء عصام صاصا، وكلمات أحمد حمتو، وتوزيع موسيقي لكيمو الديب. يُعتبر هذا العمل الجديد استمرارًا لأسلوب عصام صاصا المعروف، والذي يجذب قاعدة جماهيرية واسعة تعشق مهرجاناته.

قضية التزوير ومحاكمة عصام صاصا

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 أغسطس لنظر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا وشقيقه واثنين آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة، بتهمة التزوير في محرر رسمي. وجاءت هذه القضية على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين للدفاع عن شقيق عصام صاصا، رغم تواجده خارج البلاد.

تفاصيل الاتهام

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة عصام صاصا وشقيقه وآخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتزوير محرر رسمي في قضية دهس مواطن بسيارة المطرب، مما أدى إلى وفاته. وتضمن التحقيق استماع النيابة إلى أقوال زوجة شقيق المطرب بشأن اتهامه بتزوير التوكيل.

شهادة زوجة شقيق عصام صاصا

أوضحت زوجة شقيق عصام صاصا في التحقيقات أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة التزوير. وأشارت إلى أن عصام صاصا طلب من زوجها مقابلة شخص لاستلام توكيل منه، لكنها لم تكن تعلم أن التوكيل مزور. وأضافت أنها فوجئت بالقبض على زوجها بتهمة التزوير.

تمديد حبس شقيق عصام صاصا

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق عصام صاصا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير توكيل بالشهر العقاري. وقامت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة بالقبض على شقيق المطرب داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

انعكاسات القضية على مسيرة عصام صاصا

تأتي هذه القضية لتلقي بظلالها على مسيرة عصام صاصا الفنية، حيث تُعد قضية التزوير التي يواجهها المطرب وشقيقه مسألة جدية قد تؤثر على شعبيته ومستقبله الفني. ومع ذلك، يواصل عصام صاصا طرح أعماله الفنية الجديدة والتي تحظى بقبول واسع من جمهوره.

ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية

لاقى طرح مهرجان "كوكبنا باظ" تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين دعم المطرب الشهير وانتقادات بسبب الأزمة القضائية التي يواجهها. تعكس هذه التفاعلات مدى تأثير عصام صاصا على الساحة الفنية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رغم التحديات القانونية.

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