كمال أبو رية: دور "نعمة الأفوكاتو" صغير لكن مؤثر وصفعة غادة عبد الرازق في سوق العصر غير مقصودة

كشف الفنان كمال أبو رية، في حوار شيق عن العديد من الجوانب المتعلقة بأعماله الفنية ومشاركته في الدراما المصرية، ورغم قلة مساحة دوره في بعض الأعمال، إلا أن جودة الأداء والاهتمام بالتفاصيل كانت محط حديثه، مما يعكس نضوج الفنان وتقديره للأدوار المختلفة.

تقدير دور "نعمة الأفوكاتو"

أشار كمال أبو رية إلى أن دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان صغيراً، لكن نوعيته أعجبته بشكل كبير، فقد وصف مساحة الأداء بأنها سريعة ودسمة، مما يرضي غرور الممثل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، أن المخرج محمد سامي شرح له الشخصية بدقة قبل التصوير، مما ساعده على تصور الإيقاع والمظهر الخارجي للشخصية.

وتدور الشخصية حول محامٍ لم يوفق في عمله رغم كفاءته، وهو ما أثار اهتمام أبورية.

رد على الشائعات حول محمد سامي

رد أبو رية على الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقته بالمخرج محمد سامي.

وأوضح أنه يقدّر سامي كفنان مخلص وعصبي في عمله، ويهتم بكافة التفاصيل.

وأعرب عن رغبته في التعاون معه مرة أخرى، مما يبرهن على احترامه واهتمامه بالتفاصيل في الأعمال الفنية.

رؤية حول مسلسل "طائر الحب"

تحدث أبو رية عن مسلسل "طائر الحب" الذي عرض في وقت سابق، مؤكداً أنه كان سابقاً لعصره مما جعله يتلقى نقداً من الجمهور.

وأكد أنه يحترم كل رأي من الجمهور، مشيراً إلى أن العمل لم يكن بالسوء الذي تم انتقاده به.

وأضاف أنه لو عاد بالزمن، لكان سيدرس طبيعة الدور بشكل أفضل ويتفهم مواقف الكوميديا في المسلسل، مشيداً بزميلته في العمل فيفي عبدو.

رفض دور "الإمام متولي الشعراوي"

في حديثه، كشف أبو رية عن اتصال الفنان إيهاب فهمي الذي قدم له عرضاً لتجسيد شخصية الإمام متولي الشعراوي في عمل مسرحي.

وأوضح أنه اعتذر عن الدور بسبب التفاصيل الدقيقة للشخصية وارتباطاته السابقة، مشيراً إلى ضرورة التركيز والجهد الكبيرين في هذا النوع من الأدوار.

ذكريات من "سوق العصر"

أشاد أبو رية بمسلسل "سوق العصر" الذي يعتبره من أفضل أعماله، ولفت إلى الدراسات النقدية التي أجريت عنه سواء في مصر أو في دول أخرى مثل المغرب ودول الخليج.

وذكر أن العمل كان عميقاً وحقق نجاحاً كبيراً، خاصةً في المشاهد التي جمعته مع أحمد عبد العزيز.

حادثة "صفعة" غادة عبد الرازق

كشف أبو رية عن حادثة تعرضت لها الفنانة غادة عبد الرازق أثناء تصوير المسلسل، حيث صفعها بشكل حقيقي، مما أدى إلى توقف التصوير ليومين.

وأكد أنه اعتذر لها وأوضح أنه لم يكن يقصد أن تكون الصفعة حقيقية، وأنه اندمج في المشهد بشكل كبير.

أزمة الكتابة في الوسط الفني

اختتم أبو رية حديثه بالإشارة إلى أزمة الكتابة في السيناريوهات الفنية حالياً، مقارنةً بالكتاب قديماً الذين كانوا يكتبون عن مجتمعهم بواقعية.

وأشاد بالمخرجين المتميزين الذين لديهم بصمة واضحة في أعمالهم.

برنامج تفاصيل

برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية صدى البلد 2. ويستضيف البرنامج مجموعة من نجوم الفن للحديث عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم.



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